你中招了嗎？牛津字典2025代表字「引戰誘餌」衝流量獲選

快訊

周一開獎 勁球獎金上看7.4億元 今年第3高

編譯盧思綸／即時報導
英國《牛津英語字典》12月1日宣布，「引戰誘餌」（rage bait）獲頒2025年代表詞。圖為網路使用示意圖。(美聯社)
英國《牛津英語字典》12月1日宣布，「引戰誘餌」（rage bait）獲頒2025年代表詞。圖為網路使用示意圖。(美聯社)

英國《牛津英語字典》12月1日宣布，「引戰誘餌」（rage bait）獲頒2025年代表字，意指故意發表爭議內容，目標是激怒讀者，透過引戰、製造令人生氣情況增加社群流量。「引戰誘餌」在過去一年的使用頻率增加3倍，充分反映時下公共輿論現象。

英國廣播公司（BBC）報導，根據牛津語言部門定義，「引戰誘餌」是指刻意利用挑釁、冒犯或令人沮喪的內容，引發憤怒與反感，製造炎上情況，藉此提高瀏覽與互動的網路手法。類似過去「點擊誘餌」或稱「標題黨」（clickbait）一詞，但更著重激怒讀者這個因素，目標是在演算法加持下放大情緒反應，等人上鉤。

牛津語言部門總裁葛拉斯沃（Casper Grathwohl）指出：「今年『引戰誘餌』用量暴增，代表大眾對線上情緒操弄的警覺度正在提高。」他形容，網路世界已從吸引點擊的好奇心時代，轉向以操控情緒為核心的互動模式：「這是科技時代探問『人類如何在極端網路文化中保持自我』的下一階段。」

本次其他入圍詞彙還有「氣場養成」（aura farming），意思是透過形象管理、行為展現等方式，營造魅力或神祕感的人設經營手法；以及「生物駭客」（biohack），指透過飲食、運動、補充品或科技裝置促進身心健康的生活方式。

牛津指出，「引戰誘餌」延續近年社群平台的情緒討論脈絡，去年年度詞彙「腦腐」（brain rot）形容大量瀏覽社群後的精神疲乏。葛拉斯沃指出，連續兩年代表詞呈現接續的網路循環：「憤怒驅動互動、演算法放大憤怒，再讓人長期處在疲憊之中」。

牛津歷年得獎詞曾包括2013年的「自拍」（selfie）、2022年的「哥布林模式」（goblin mode，意思是擺爛）和2023年的「魅力」（rizz）等，清一色反映社會文化潮流與語言使用的變化。

