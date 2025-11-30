「動物方城市2」打敗「魔法壞女巫2」北美票房奪冠

「動物方城市2」劇照。（美聯社）

「動物方城市2」（Zootopia 2）首映連奪北美單日和周末票房冠軍，開畫票房成績超越前作。

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月30日的電影市場數據，28部影片北美周末票房（11月28日至30日）報收約1.85億美元，較前一周末有所增長，今年北美周末票房首次連續兩個統計周期超過1.8億美元。數據同時顯示，今年感恩節長周末（11月26日至30日），21部影片北美票房報收約2.85億美元，低於去年同期水平。

第一部「動物方城市」（Zootopia）2016年面世，橫掃全球票房逾10億美元，還將第89屆奧斯卡獎 、第74屆美國電影電視金球獎 和第44屆動畫安妮獎的最佳動畫長片獎收入囊中。

此番時隔九年推出「動物方城市2」，自11月26日上映後蟬聯北美單日票房冠軍，並以約1.56億美元首映長周末（5天）票房在最新一期北美周末票房排行榜遙遙領先。其平均票房達3.9萬美元，亦高居該統計周期北美周末票房排行榜榜首。加上占比逾七成的北美以外市場，「動物方城市2」全球票房現已迅速達到約5.56億美元。

目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.8、MTC評分73、爛番茄新鮮度91%（134評），CinemaScore打分為A。相比前作，「動物方城市2」開畫反響稍遜。

與「動物方城市2」同日上映的另一部新片「換乘真愛」（Eternity），也衝入本期北美周末票房十強。這部奇幻愛情喜劇片以約524萬美元首映長周末票房居本期榜單第6位，獲IMDb評分7.2、MTC評分60、爛番茄新鮮度75%（106評）。

在新片衝擊下，「魔法壞女巫2」（Wicked：For Good）以約9300萬美元長周末票房從上期榜單冠軍降至本輪排名次席。這部由華裔 導演朱浩偉執導的奇幻歌舞愛情片北美票房現約2.7億美元，全球票房超過3.9億美元。

此外，驚悚犯罪片「出神入化3」（Now You See Me：Now You Don’t）以約1010萬美元長周末票房居本期榜單第三位。其北美票房現約4968萬美元，總票房約1.87億美元。