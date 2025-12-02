怎麼用錢才能愈存愈多？理財專家曝7個應有的「理財心態」

理財專家指出，良好的理財觀念能幫助人們更有效掌控預算、減少不必要的支出並強化長期財務安全。(取材自Unsplash @micheile henderson)

良好的理財觀念有助於掌控預算並減少不必要支出，財務專家普遍建議以更精準的方式管理花費、建立穩定儲蓄習慣、留意細微金流並妥善運用投資工具，同時強調應依個人需求調整策略，而非僵化遵循通用理財法則。據網站HuffPost報導，以下整理７項能提升長期財務穩定度的實用觀念。

1. 有時候你必須花更多錢，才能省更多錢

消費理財與預算管理專家安德莉亞・沃洛克（Andrea Woroch）表示，便宜但品質差的商品往往需要重複購買，導致整體開支更高。她會藉由購買高品質二手品牌商品，或在零售促銷與季末折扣期間購入大件與季節性用品；並建議加入免費會員計畫及使用線上折扣碼，以節省必要支出。

2. 預算不要抓太緊，也不要試圖一次改變所有消費習慣

沃洛克指出，過度精細與嚴格的預算容易造成倦怠，使人難以長期維持；因此她建議從小幅調整開始，並為重要開銷保留空間，例如與伴侶或朋友的聚餐。其他節流方式包括取消未使用的訂閱服務，或透過拔掉電器插頭等做法降低水電費 。

3. 控制便利的支付方式，例如自動續訂

「你的最佳財務人生」作者安・萊斯特（Anne Lester）指出，現代生活中購物極為便利，容易造成無意識的花費。她建議事先列出購物清單、每週固定時間進行網購，並在結帳前重新檢視每筆支出是否必要。此外，為避免遺忘訂閱服務，她建議定期檢查所有訂閱項目，取消不再使用的服務。

4. 自動化儲蓄，而不是讓錢躺在支票帳戶裡

萊斯特提醒，若不透過自動轉帳機制，人們容易把原本預留給儲蓄的金額花掉。美國金融服務學院教授麥可・芬克（Michael Finke）則建議在領薪後立刻將部分資金自動轉入高收益儲蓄帳戶，用以建立緊急基金。萊斯特補充，若有 401(k) 公司配對方案，應盡量做到全額配對；若無法透過工作取得相關計畫，也可自行開立退休 帳戶（IRA）並設定自動儲蓄。

5. 密切注意信用卡帳單上的小額消費

NerdWallet個人理財專家莎拉・拉思納（Sara Rathner）指出，詐騙 並非總以大額出現，小偷通常會先以少量金額試探卡片是否能成功交易。她提醒應定期檢查帳單，若發現任何不明的小額扣款，即便只有幾美元，也應立即通知信用卡公司，以防後續更大的詐騙行為。

6. 擁有一個主要投資帳戶，並再開一個用於短至中期計畫

認證理財規劃師伊蓮・金（Elaine King）表示，分開長期投資與中期目標帳戶，有助於更精準配置資產，使投資策略與時間跨度相符，例如購屋基金應使用較短期的資產配置。藉由分帳處理，能在管理上節省時間並提高資金運用效率。

7. 個人理財不存在「一體適用」的方法

理財平台The Frugal Feminista創辦人卡拉・史蒂文斯（Kara Stevens）指出，理財方式應依個人價值觀與生活階段調整；而Sure Life Financial創辦人派崔克・尤諾（Patrick Yono）則建議先釐清自身目標，例如理想居所、工作與生活平衡或興趣方向，再決定收入與投資策略。史蒂文斯強調，理財規則應具備彈性，而非僵化套用，拉思納也提醒，不必勉強遵守所有經驗法則，保留可調整的空間才是最佳做法。