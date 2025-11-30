漫畫家麥人杰手繪「雙寶記」 獻給長大後的兒女

我的頻道

中央社／台北30日電
漫畫「雙寶記：星星穿越宇宙而來」發表會30日在台北基地書店舉行，漫畫家麥人杰（前排戴帽者）開心攜一雙兒女與書迷合影。（中央社）
攜手相差4歲的妻子走過漫長備孕路，漫畫家麥人杰在51歲那年當上父親，還是龍鳳胎，他近期推出新作「雙寶記」回顧兒女誕生前後心路歷程，希望將這本書獻給長大後的孩子。

麥人杰在2015年喜迎一對兒女誕生，近年他在個人臉書粉絲專頁陸續以圖文方式記錄育兒點滴，自閉症的女兒以及過動症的兒子，在他筆下以「貓」與「狗」性格比喻，2024年也集結為「麥先生的小麻煩」一書。

漫畫「雙寶記：星星穿越宇宙而來」發表會今天在基地書店舉行，麥人杰向中央社記者分享，當時在粉專記錄孩子故事，引起許多迴響，後來集結為「麥先生的小麻煩」，足足有6萬、7萬字，這次「雙寶記」則是以漫畫方式，敘說他在現實以及現實之外所想像的。

像是孩子降生世界，麥人杰引用世界名著「小王子」情節，將老是向他喊「幫我畫畫」的孩子，分別比喻為敏感細膩的小王子，還有神秘難測的小公主，而他就像是忙著維修飛機的作者，一面忙碌一面完成孩子們的需求。

現實中的酸甜苦辣也被麥人杰詳實繪入書中，例如他與妻子當年歷經10次試管才終於盼來孩子，或是同時面臨2個嬰兒的崩潰育兒過程，2個孩子一動一靜，一個常常將「我愛你」掛在嘴邊，一個不表露情緒但會為了爸爸的畫哭泣，都是瑣碎生活裡的動人時刻。

麥人杰在發表會中提到，這本書是為了要送給長大後的雙寶，「他們現在看不懂，但看懂與明白是2件事，有些情感的部分或是我想傳達的，可能不是他們現在可以理解。」

「雙寶記」是以全手繪方式完成，麥人杰表示，連分格邊線都嘗試不使用尺、徒手繪製，過去較為習慣繪製黑白漫畫，這次也挑戰全彩繪。此外，書封題字及作者名字還是由「雙寶記」的「主角」完成，也就是麥人杰的女兒所寫，別具意義。

「雙寶記」手稿目前於台北基地書店展出至12月3日。

漫畫家麥人杰近期推出新作「雙寶記：星星穿越宇宙而來」，回顧兒女誕生前後心路歷程，手稿正於基地書店展出，讓讀者可對照書中情節。（中央社）

