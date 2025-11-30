我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮設新專區公開點名 抨擊媒體報導「不實偏頗」

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

月經能敷臉？「經血面膜」紅遍TikTok 醫師警告風險

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有人宣稱用月經敷臉有益處。圖為衛生棉示意圖。(取材自https://unsplash.com/@rhsupplies)
有人宣稱用月經敷臉有益處。圖為衛生棉示意圖。(取材自https://unsplash.com/@rhsupplies)

近日網路社群掀起一股奇葩的護膚風潮，可見許多女性把經血敷在臉上，聲稱可帶來無與倫比的光澤。有人認為此舉有靈性意味，可連結「神聖女性力量」，也有人將其與名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的「吸血鬼面膜」相比，指可刺激膠原蛋白。但專家指出，沒有證據顯示經血能促進皮膚再生，且經血通過陰道時可能帶入細菌，接觸皮膚恐引發感染。

每日郵報報導，這股名為「經血面膜」（menstrual masking）的潮流在TikTok上已累積約350萬次搜尋，但科學上是否有助於皮膚保養，仍存在疑問。社群媒體上，像是網紅Sara Sol就曾分享以自身經血做抗老面膜的影片。她自稱「月經與子宮療癒教育者」，並將經血倒入土壤中，宣稱是古老的女性美容祕方。

經血護膚的理論基礎？

報導指出，經血中含有子宮內膜組織、血液及陰道分泌物。內膜的再生過程受到幹細胞調控，醫學研究顯示其幹細胞具有促進傷口癒合的潛力。2018年一項研究提及，使用經血血漿處理的傷口在24小時內可完全癒合，而使用一般血漿僅約40%癒合率。另有研究認為，經血衍生的幹細胞，可作為皮膚疾病或老化修復的來源。

然而，皮膚科醫師與美容專家對「自行以經血敷臉」持高度疑慮，因為經血同時含有表皮細胞與促炎細胞，可能引發皮膚刺激。資深美容師阿巴斯（Mariam Abbas）指出，經血中的訊息分子會促進組織分解，並非皮膚修復所需。加上經血通過陰道時可能帶入細菌與真菌，如金黃色葡萄球菌，若接觸皮膚傷口或痘痘，恐導致感染發炎。

美容師補充，「當我們提到護膚品中的幹細胞時，需明白這些產品並非含有完整的幹細胞，而是幹細胞在實驗室釋放出的生長因子和訊號分子。」英國皮膚科協會青少年皮膚科專家皮爾森（Tess McPherson）教授則提醒，沒有證據顯示經血能促進皮膚再生，使用他人血液更可能造成感染。

▲ 影片來源：Instagram＠mamamiaoutloud（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

月經也能敷臉？奇葩「經血面膜」紅遍社群　專家曝風險：恐感染

TVBS新聞網

社群媒體 TikTok

上一則

吃消夜不一定罪惡 50歲後適合睡前助燃脂的7種食物

下一則

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
海鮮餐廳負責人Calder Millar說，在年假假期時段上餐廳用餐的客人中，在餐廳隨意擺放私人物品造成服務人員和其他客人困擾是這時段最令人討厭的行為。餐廳示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jason Leung）

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

2025-11-22 21:55
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉