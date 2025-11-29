「跟以前不同了」矽谷科技人揭親身遇詐經歷：他們太專業

一名矽谷博通員工分享自身帳號遭遇釣魚詐騙的故事。簡訊示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Thought Catalog）

網路詐騙手法越來越複雜，任何人都可能受害。任職於矽谷 博通軟體（Broadcom Software）的產品經理莫雷特（Eric Moret）在網路上分享自己遇到詐騙的故事，在AI發達的今日，詐騙集團 在犯罪過程中做出逼真的信件和網站，和被害者對話的口條專業清晰，不再像過去充滿明顯破綻，連自詡對網路和軟體很了解的科技公司員工都上當，現在正值年末佳節購物旺季，會趁此時大肆購物的民眾務必留意。

Moneywise報導，莫雷特在某個周三下午收到一封包含蘋果（Apple）帳號驗證碼的簡訊，但他當時並沒有要登入帳號，認為應該是某個人想進入他的帳號而觸發雙重認證，不到一分鐘，蘋果的自動系統又傳來另一封驗證碼簡訊。

再三分鐘後，莫雷特接到來自亞特蘭大的電話，自稱是蘋果支援，表示他的帳號遭受攻擊，已經協助他建立一份客服工作單，很快就會有專員聯繫。大約10分鐘後，相同號碼再次打來，而這次對方聽起來「冷靜、專業」，因此讓莫雷特持續通話25分鐘。

詐騙集團就是在此刻開始施展精巧的騙術。莫雷特說，詐騙集團真的用他的名字建立工單，讓蘋果官方系統發送確認工單編號的郵件給他，對方的可信度因此大幅提升。對方後續帶他驗證蘋果郵件，並指示他重設iCloud密碼。莫雷特覺得不對勁，但對方從頭到尾都未直接詢問雙重驗證碼，而是讓他自行完成剩下的步驟，因此不疑有他。

莫雷特說，假專員之後傳給他一封含連結的簡訊，連結網址看起來像蘋果官方，有HTTPS加密和有效憑證，頁面還有一欄寫著莫雷特的工單編號。對方要求他進入網站，為了加強信任還讀出工單編號的最後四位數。

莫雷特說，對方的心理操縱手段非常高明，頁面上列出「開啟工單」、「帳號凍結」、「更改密碼」等一連串步驟，並在已完成的步驟旁邊打勾，進行中的步驟還加上圖示提醒，塑造急迫感，讓他更加相信帳號受到保護。

對方接著告訴莫雷特會收到一封用以結案的「驗證碼」，同時網頁馬上出現輸入欄位，莫雷特很快輸入蘋果寄來的簡訊驗證碼，詐騙集團就是在此時得逞。幾秒鐘後，莫雷特收到一封讓他不寒而慄的郵件，蘋果通知有人從Mac mini登入他的iCloud，因為他沒有Mac mini，當下才發覺自己被騙。

莫雷特說，他馬上再次更改iCloud密碼，而對方很快就掛斷電話。他嚇得發抖，後來意識到自己躲過一場大災難，幾分鐘後那台Mac mini就從裝置列表中消失，釣魚網站轉導至Google，蘋果工單也關閉。

根據全球防詐聯盟（Global Anti-Scam Alliance）2025年的詐騙現狀報告，全球有57%的成年人在去年遭遇網路詐騙，其中23%蒙受金錢損失。Google表示購物旺季時，詐騙集團利用消費者的需求和急迫心理，增加詐騙活動。消費者事務（Consumer Affairs）表示，由於詐騙集團擴大使用社群媒體和通訊平台進行詐騙，千禧世代和Z世代更容易成為目標。

想避免成為詐騙受害者應謹記以下原則。即使看起來可信，也不要點擊未經請求送出的連結，如果有人打電話連絡帳號問題，立刻掛斷電話並撥打該公司官方網站上的電話求證，這一步就能阻絕大部分的釣魚攻擊。

詐騙集團常用很像官方網站的網址以假亂真，點擊前務必再三確認。攻擊者也能用任何人的名義建立真的蘋果工單，產生看起來合法的確認信，因此務必自己建立工單，永遠別相信他人為你建立的工單。此外沒有一間合法公司會要求你念出驗證碼，或在寄來的網站上輸入驗證碼；如果收到陌生新裝置登入帳號的通知，立刻更換密碼並檢查登入活動。

詐騙集團創造急迫與恐慌感欺騙受害者，透過轟炸式的驗證、電話和客服通知「你的帳號正在遭受攻擊」，迫使人立刻行動，因此停下來自己查證非常重要，真正的資安問題可以等待你透過官方管道確認。