腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

華盛頓郵報 27日報導，美國神經科學家發現，繪畫、音樂創作、手工藝等「開放式創意活動」，能明顯延緩腦部老化。這些活動會增加大腦灰質密度，強化神經連結，讓認知功能維持在較年輕狀態。研究強調，這類活動比單純運動或填字遊戲更能刺激大腦。

研究團隊追蹤數百位50歲以上成人，發現每週從事創意活動超過5小時的人，腦部掃描顯示灰質流失速度變慢，尤其海馬迴與前額葉特別有保護效果。主導研究的神經學家說：「這不是營養品能做到的事，是大腦自己長出新路徑。」

報導特別點名繪畫與音樂創作效果最好。繪畫需要視覺、動作、情緒多腦區合作；彈奏樂器則讓左右腦高度同步。研究中，參加創意課程的長者，認知測驗成績明顯優於只做一般休閒活動的同齡人，差距甚至拉開好幾歲。

科學家解釋，這些活動會提高BDNF（腦源性神經營養因子）濃度，幫助神經元存活與新生。報導引述專家：「這是目前已知最自然、最有效的腦部保護方式。」而且不需要天分，重點在於「自己動手創造」，而不是照著範本填色。

好消息是，門檻很低。專家建議每天15–30分鐘即可，從隨手塗鴉、彈簡單和弦、做小手作開始都行。研究發現，只要持續3個月，多數人就能感覺記憶力、專注力變好，情緒也更穩定，生活品質大幅提升。

報導最後總結：想讓腦袋老得慢，別再只靠保健品或走路，真正有效的秘訣就是「每天留一點時間給創意」。