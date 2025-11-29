我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港大火 甄子丹妻發言惹怒中國網友急刪文

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

編譯張佑生／即時報導
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

華盛頓郵報27日報導，美國神經科學家發現，繪畫、音樂創作、手工藝等「開放式創意活動」，能明顯延緩腦部老化。這些活動會增加大腦灰質密度，強化神經連結，讓認知功能維持在較年輕狀態。研究強調，這類活動比單純運動或填字遊戲更能刺激大腦。

研究團隊追蹤數百位50歲以上成人，發現每週從事創意活動超過5小時的人，腦部掃描顯示灰質流失速度變慢，尤其海馬迴與前額葉特別有保護效果。主導研究的神經學家說：「這不是營養品能做到的事，是大腦自己長出新路徑。」

報導特別點名繪畫與音樂創作效果最好。繪畫需要視覺、動作、情緒多腦區合作；彈奏樂器則讓左右腦高度同步。研究中，參加創意課程的長者，認知測驗成績明顯優於只做一般休閒活動的同齡人，差距甚至拉開好幾歲。

科學家解釋，這些活動會提高BDNF（腦源性神經營養因子）濃度，幫助神經元存活與新生。報導引述專家：「這是目前已知最自然、最有效的腦部保護方式。」而且不需要天分，重點在於「自己動手創造」，而不是照著範本填色。

好消息是，門檻很低。專家建議每天15–30分鐘即可，從隨手塗鴉、彈簡單和弦、做小手作開始都行。研究發現，只要持續3個月，多數人就能感覺記憶力、專注力變好，情緒也更穩定，生活品質大幅提升。

報導最後總結：想讓腦袋老得慢，別再只靠保健品或走路，真正有效的秘訣就是「每天留一點時間給創意」。

華盛頓郵報

上一則

熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財

下一則

理想汽車入局「百鏡大戰」 AI眼鏡Livis下月發布

延伸閱讀

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫
一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵
賴清德投書華郵：感謝川普、台國防預算2030將達GDP 5%

賴清德投書華郵：感謝川普、台國防預算2030將達GDP 5%
賴清德投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

賴清德投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
有時候在度假返家時水槽會有異味，是因為阻擋下水道氣體上升的積水蒸發掉了所導致。水槽示意圖。(取材自Unsplash @Callum Hill)

旅遊返家發現廚房水槽發臭 簡單一張紙就能避免

2025-11-20 22:05
休旅車常讓人感覺車內空間較小，消費者報告推薦5款內部空間寬敞的休旅車。圖為Toyota RAV4 2025年5月發表會。(路透)

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

2025-11-21 19:05
健康飲食網站指出，甜味桃子、鳳梨、橘子與什錦水果等罐頭看似健康，實則因糖漿含量過高而應避免。(取材自Unsplash @Jacinto Diego)

營養價值不高 這7種「罐頭食品」可以跳過不買

2025-11-21 06:35

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住