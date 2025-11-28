我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港大火 甄子丹妻發言惹怒中國網友急刪文

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
四生肖年底特受財神爺青睞，以前受的委屈，現在雨過天晴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Amina Filkins）
四生肖年底特受財神爺青睞，以前受的委屈，現在雨過天晴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Amina Filkins）

2025年進入最後一個月，有些人今年雖歷經諸多不順，無論是職場上有人從中作梗，或是在推動工作時遭遇瓶頸與阻力，都難免讓人感到挫折。然而，這些挑戰往往是磨練與轉變的前兆。隨著時間推進，運勢將觸底反彈，問題亦會迎刃而解，只要穩住步伐、保持清晰思路，雨過天晴之日已悄然臨近。「搜狐網」解析接下來的日子，四個生肖特受財神爺青睞，以前受的委屈，現在都要變成錢找補回來。

https://www.sohu.com/a/959204912_100094622

生肖鼠

屬鼠的人前幾個月常覺得有力沒處使，不管做什麼事都遇到阻撓。年底這段時間，屬鼠者靈活敏捷的思維將特別發揮作用，當他人仍受制於環境而感到困擾時，你們卻能從中看見新的機會，或是以兼職、小規模的嘗試，皆有可能帶來不錯的收穫。

屬鼠者在此階段多為「巧財」運勢，無需投入過多體力，更多依靠智慧與洞察力即可取得成果。此外，整體手氣亦相當順遂，偶有意外之財上門，若心中已有想法，不妨及早付諸行動，以免錯失良機。

生肖狗

屬狗的人為人真誠厚道，平日或許因此吃過一些虧，但到了年底，這份踏實與善良將開始為你們帶來回報。近期的財運多源自以往所累積的人緣與信任，例如曾受你幫助的朋友、同事或長輩，可能會在關鍵時刻給予指點，或提供合作機會，帶來相當可觀的收益。

屬狗者此階段不宜過於拘在家中，不妨多與人交流、聯繫感情，機會往往隱藏在人際互動之中，帶來財運的貴人也正悄然在你身邊出現。

生肖馬

屬馬的人天性積極忙碌，先前若因環境所限而受到拘束，難免感到悶悶不樂，如今時機漸趨成熟，不妨把握勢頭再度展開行動。

屬馬者年底所呈現的是「動財」之勢，愈是外出奔走、洽談業務或承擔出差任務，愈能帶來可觀的收益愈雖然行程繁忙，但每一分投入都將化為實質回報。目前氣場強勁，溝通與談判皆更為順利，把握這段上升的能量，努力爭取就能迎來一個充實而豐盛的年末。

生肖龍

屬龍的人在前段時間或許承受了不少壓力與委屈，如今終於迎來轉機，年底的運勢可謂如同重新展現光芒。職場方面，長官對你的能力將有更高的重視，升遷或調薪的機會也有望隨之而來，若從事商務或自營，訂單與合作機會則可能明顯增多。

屬龍者此階段亦具備一定的偏財運，投資理財方面整體表現較為順遂。當前正值「紅運當頭」，各方面皆呈現積極發展，不妨在穩妥評估後更為大膽地展開行動，逐步彌補先前的損失。

上一則

華為陪聊機器人迅速售罄 AI玩具賽道競爭提速

下一則

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

延伸閱讀

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
3生肖女性旺夫白手起家 她帶貴人助家庭致富

3生肖女性旺夫白手起家 她帶貴人助家庭致富
4生肖12月偏財運迎高峰 屬龍抽獎運佳 屬蛇投資有望翻倍

4生肖12月偏財運迎高峰 屬龍抽獎運佳 屬蛇投資有望翻倍
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
有時候在度假返家時水槽會有異味，是因為阻擋下水道氣體上升的積水蒸發掉了所導致。水槽示意圖。(取材自Unsplash @Callum Hill)

旅遊返家發現廚房水槽發臭 簡單一張紙就能避免

2025-11-20 22:05
休旅車常讓人感覺車內空間較小，消費者報告推薦5款內部空間寬敞的休旅車。圖為Toyota RAV4 2025年5月發表會。(路透)

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

2025-11-21 19:05
健康飲食網站指出，甜味桃子、鳳梨、橘子與什錦水果等罐頭看似健康，實則因糖漿含量過高而應避免。(取材自Unsplash @Jacinto Diego)

營養價值不高 這7種「罐頭食品」可以跳過不買

2025-11-21 06:35

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住