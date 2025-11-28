熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財

四生肖年底特受財神爺青睞，以前受的委屈，現在雨過天晴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Amina Filkins）

2025年進入最後一個月，有些人今年雖歷經諸多不順，無論是職場上有人從中作梗，或是在推動工作時遭遇瓶頸與阻力，都難免讓人感到挫折。然而，這些挑戰往往是磨練與轉變的前兆。隨著時間推進，運勢將觸底反彈，問題亦會迎刃而解，只要穩住步伐、保持清晰思路，雨過天晴之日已悄然臨近。「搜狐網」解析接下來的日子，四個生肖特受財神爺青睞，以前受的委屈，現在都要變成錢找補回來。

https://www.sohu.com/a/959204912_100094622

生肖鼠

屬鼠的人前幾個月常覺得有力沒處使，不管做什麼事都遇到阻撓。年底這段時間，屬鼠者靈活敏捷的思維將特別發揮作用，當他人仍受制於環境而感到困擾時，你們卻能從中看見新的機會，或是以兼職、小規模的嘗試，皆有可能帶來不錯的收穫。

屬鼠者在此階段多為「巧財」運勢，無需投入過多體力，更多依靠智慧與洞察力即可取得成果。此外，整體手氣亦相當順遂，偶有意外之財上門，若心中已有想法，不妨及早付諸行動，以免錯失良機。

生肖狗

屬狗的人為人真誠厚道，平日或許因此吃過一些虧，但到了年底，這份踏實與善良將開始為你們帶來回報。近期的財運多源自以往所累積的人緣與信任，例如曾受你幫助的朋友、同事或長輩，可能會在關鍵時刻給予指點，或提供合作機會，帶來相當可觀的收益。

屬狗者此階段不宜過於拘在家中，不妨多與人交流、聯繫感情，機會往往隱藏在人際互動之中，帶來財運的貴人也正悄然在你身邊出現。

生肖馬

屬馬的人天性積極忙碌，先前若因環境所限而受到拘束，難免感到悶悶不樂，如今時機漸趨成熟，不妨把握勢頭再度展開行動。

屬馬者年底所呈現的是「動財」之勢，愈是外出奔走、洽談業務或承擔出差任務，愈能帶來可觀的收益愈雖然行程繁忙，但每一分投入都將化為實質回報。目前氣場強勁，溝通與談判皆更為順利，把握這段上升的能量，努力爭取就能迎來一個充實而豐盛的年末。

生肖龍

屬龍的人在前段時間或許承受了不少壓力與委屈，如今終於迎來轉機，年底的運勢可謂如同重新展現光芒。職場方面，長官對你的能力將有更高的重視，升遷或調薪的機會也有望隨之而來，若從事商務或自營，訂單與合作機會則可能明顯增多。

屬龍者此階段亦具備一定的偏財運，投資理財方面整體表現較為順遂。當前正值「紅運當頭」，各方面皆呈現積極發展，不妨在穩妥評估後更為大膽地展開行動，逐步彌補先前的損失。