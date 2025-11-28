刷牙還不夠 使用牙線一異狀是口腔不乾淨的警訊

刷牙和使用牙線，是維持口腔健康的基本習慣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

刷牙能有效清除牙菌斑與食物殘渣，預防蛀牙、牙周病與口臭，是維持口腔健康最基本且重要的習慣，但即使每天刷牙、漱口水，口腔內仍可能殘留細菌與牙菌斑。齒科專家指出，真正影響口腔清潔度的關鍵，其實是「牙線」，而一項明顯信號可判斷是否真的把口腔清乾淨，「聞聞看你的牙線」。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，塔夫茲大學牙周病學系主任娜塔莉（Natalie Jeong，音譯）表示，如果牙線散發明顯臭味，可能代表牙齒間堆積細菌、食物殘渣卡住，或牙齦出現發炎情況。

娜塔莉解釋，刷牙雖能預防口腔疾病，但牙刷刷毛無法有效深入牙縫，食物殘渣與牙菌斑便會在縫隙中硬化成牙結石，進而導致牙周病。而牙線能清潔牙刷難以觸及的牙縫與牙齦下方，「只刷牙不使用牙線，就像只洗盤子正反面，卻不洗側邊。」

天普大學牙科學院口腔健康科系主任瑪莉索（Marisol Tellez Merchan，音譯）也指出，牙線已被證實能降低牙齦發炎、蛀牙與牙齒脫落風險。

娜塔莉說，若牙線在使用後出現明顯異味，通常表示口腔內殘留細菌或食物。若只是輕微氣味，尤其是剛吃過東西或久未使用牙線，多半不必過度擔心，但這意味著刷牙或牙線清潔可能不夠徹底。

瑪莉索補充，只要牙線上出現食物碎屑或臭味，就代表需要更頻繁使用牙線，甚至應再刷一次牙。若已經規律刷牙、用牙線，但仍持續出現強烈臭味，就應盡快諮詢牙醫，可能的原因包含牙周病（如牙齦炎、牙周炎）、牙冠或補牙材料底下的蛀牙等。

專家建議每天至少使用一次牙線，最好在睡前。正確使用方式是取一段長約45公分的牙線纏繞在中指上，留1〜2公分操作區域深入牙縫及牙齦下方，留意每顆牙齒都要使用乾淨牙線段清潔。

如果每天使用牙線覺得太困難，至少每周三次也比完全不用好。牙線異味往往是口腔清潔不足的重要徵兆，及早改善習慣可避免牙周問題惡化。