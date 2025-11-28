我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號

刷牙還不夠 使用牙線一異狀是口腔不乾淨的警訊

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
刷牙和使用牙線，是維持口腔健康的基本習慣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）
刷牙和使用牙線，是維持口腔健康的基本習慣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

刷牙能有效清除牙菌斑與食物殘渣，預防蛀牙、牙周病與口臭，是維持口腔健康最基本且重要的習慣，但即使每天刷牙、漱口水，口腔內仍可能殘留細菌與牙菌斑。齒科專家指出，真正影響口腔清潔度的關鍵，其實是「牙線」，而一項明顯信號可判斷是否真的把口腔清乾淨，「聞聞看你的牙線」。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，塔夫茲大學牙周病學系主任娜塔莉（Natalie Jeong，音譯）表示，如果牙線散發明顯臭味，可能代表牙齒間堆積細菌、食物殘渣卡住，或牙齦出現發炎情況。

娜塔莉解釋，刷牙雖能預防口腔疾病，但牙刷刷毛無法有效深入牙縫，食物殘渣與牙菌斑便會在縫隙中硬化成牙結石，進而導致牙周病。而牙線能清潔牙刷難以觸及的牙縫與牙齦下方，「只刷牙不使用牙線，就像只洗盤子正反面，卻不洗側邊。」

天普大學牙科學院口腔健康科系主任瑪莉索（Marisol Tellez Merchan，音譯）也指出，牙線已被證實能降低牙齦發炎、蛀牙與牙齒脫落風險。

娜塔莉說，若牙線在使用後出現明顯異味，通常表示口腔內殘留細菌或食物。若只是輕微氣味，尤其是剛吃過東西或久未使用牙線，多半不必過度擔心，但這意味著刷牙或牙線清潔可能不夠徹底。

瑪莉索補充，只要牙線上出現食物碎屑或臭味，就代表需要更頻繁使用牙線，甚至應再刷一次牙。若已經規律刷牙、用牙線，但仍持續出現強烈臭味，就應盡快諮詢牙醫，可能的原因包含牙周病（如牙齦炎、牙周炎）、牙冠或補牙材料底下的蛀牙等。

專家建議每天至少使用一次牙線，最好在睡前。正確使用方式是取一段長約45公分的牙線纏繞在中指上，留1〜2公分操作區域深入牙縫及牙齦下方，留意每顆牙齒都要使用乾淨牙線段清潔。

如果每天使用牙線覺得太困難，至少每周三次也比完全不用好。牙線異味往往是口腔清潔不足的重要徵兆，及早改善習慣可避免牙周問題惡化。

上一則

專家分享旅宿常見錯誤 他用一招拿到比訂房網更便宜價格

下一則

華為陪聊機器人迅速售罄 AI玩具賽道競爭提速

延伸閱讀

70歲才開始運動 他發現背痛不藥而癒

70歲才開始運動 他發現背痛不藥而癒
草莓、雞湯...流感季節到來 醫師推薦14種食物增強免疫力

草莓、雞湯...流感季節到來 醫師推薦14種食物增強免疫力
不拚命做家務也能常保整潔 每天5分鐘的魔法

不拚命做家務也能常保整潔 每天5分鐘的魔法
近傍晚易出現 醫師曝最易忽略的失智症狀

近傍晚易出現 醫師曝最易忽略的失智症狀

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
有時候在度假返家時水槽會有異味，是因為阻擋下水道氣體上升的積水蒸發掉了所導致。水槽示意圖。(取材自Unsplash @Callum Hill)

旅遊返家發現廚房水槽發臭 簡單一張紙就能避免

2025-11-20 22:05
休旅車常讓人感覺車內空間較小，消費者報告推薦5款內部空間寬敞的休旅車。圖為Toyota RAV4 2025年5月發表會。(路透)

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

2025-11-21 19:05
健康飲食網站指出，甜味桃子、鳳梨、橘子與什錦水果等罐頭看似健康，實則因糖漿含量過高而應避免。(取材自Unsplash @Jacinto Diego)

營養價值不高 這7種「罐頭食品」可以跳過不買

2025-11-21 06:35

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼