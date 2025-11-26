不拚命做家務也能常保整潔 每天5分鐘的魔法

我的頻道

世界新聞網／輯
一個家不可能一次到位，而是慢慢成形，Life會每天設定一個小目標，比如今天整理一個抽屜、明天把鞋子排整齊。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

家裡總是保持乾淨整潔的人，並非投入驚人的氣力，而是在日常中累積「能持續的小習慣」，這些小步驟疊加起來，形成不費力、卻穩定舒心的居家狀態。經營YouTube60歲開始的幸福生活」的日本生活家「Life」分享，如何在不勉強自己的前提下，讓家自然就能維持得乾乾淨淨。

日本媒體「ESSE」報導，Life說，隨著自己年紀愈長愈明白一個道理，整理不是「一次做完」，而是「邊過生活邊整理」，比起追求完美無缺，更重要的是讓整潔逐步成長。她的心法是依照五個原則，不勉強自己，每天用一點時間，按照自己的節奏整理。這些微小的累積，最後會轉化為生活的安心與笑容。

一、早上五分鐘 打造一天的清爽開端

Life習慣在早晨花5分鐘簡單整理，例如把使用過的廚具收到定位、把書籍歸回原處。只要環境稍微整齊，心情也會自然放鬆。

她強調，尤其對上了年紀的長者來說，固定的晨間節奏有助穩定身心，在能力範圍內稍微整理一下，就能讓一天愉快展開。

二、先別動手 先「看看」

Life認為，整理的關鍵不在於立即動作，而是「先察覺」，看到雜亂時，心裡浮現「稍微整理一下吧」，這份餘裕才是真正的起點。

當「有意識地注意到」的時間變多，自然就能找到順手整理的時機。先花幾秒環視房間，可能就是保持整潔最重要的一步。

三、每天一件小事 讓整潔慢慢長大

一個家不可能一次到位，而是慢慢成形，Life會每天設定一個小目標，比如今天整理一個抽屜、明天把鞋子排整齊。

持續一段時間後，整理就成了自然行為，而這些小小的成就感，也逐漸累積成對自己的信任。

四、找到屬於自己的「整理時段」

固定整理時間能讓心的節奏更穩定，Life會依當天的體力與心情挑時間，例如早餐後、下午或傍晚時分。

她強調，重點不是「必須做」，而是「在這個時間整理讓我覺得舒服」。像是每天午餐後重整桌面與廚房這類小規律，就能為日常帶來節奏，也讓心更輕鬆。

五、讓整理變成「享受乾淨」

在Life心中，整理不是義務，而是一段調整心緒的時間。她會播放喜歡的音樂、點香氛，讓整理變成一種「善待自己」的方式，當享受乾淨的感受愈來愈強烈，整個生活也會變得愉悅閃亮。

