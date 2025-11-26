好市多這款冷凍披薩被批太難吃 美食評論員：快避開

好市多販售的Sabatasso's單片披薩被批評無論是用烤箱還是微波爐加熱都不好吃。披薩示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jeremiah Lazo）

很多人的冰箱會常備冷凍披薩，好市多 （Costco ）販售多款冷凍披薩可供選擇，也都獲得顧客好評，但Sabatasso's的單片披薩似乎讓人很難買單，有美食評論撰稿者認為Sabatasso's的披薩太硬，餅皮嚼不爛，且加熱過程容易燒焦，是令人失望的商品。而這款披薩在網路上評價兩極，有人說非常糟，也有人說很美味，味道令人驚豔。

The Takeout報導Sabatasso's的披薩一盒12片，內有六片起司口味和六片義式臘腸口味的單片披薩，報導指出他們的試吃員對其味道很不滿意。

報導指出，Sabatasso's披薩可以用微波爐也可以用烤箱加熱，但無論哪一種，加熱後的披薩都很糟。試吃員說用烤箱烤後披薩變得很硬，起司變成褐色，但不是那種微焦的好吃起司，而是又焦又硬，幾乎到烤焦的地步；用微波加熱的話起司融化的較好，但披薩太軟、餅皮嚼不爛，整體來說還是令人失望。

試吃員認為，如果孩子喜歡口味清淡的披薩，Sabatasso's披薩是能快速加熱、可以給孩子當午餐的方便選擇。雖然試吃員和所有人一樣都討厭浪費食物，但他們覺得這款披薩實在太難吃，最後只能丟進廚餘桶。

網路上對Sabatasso's披薩的評價正反兩極都有，有人和Takeout試吃員一樣對這款披薩嫌到不行，甚至在Reddit上還有一篇貼文下面的留言全部都在批評這款披薩。

該篇貼文中，發文者看到這款披薩在打折，於是抱著吃吃看的心態買了，吃了之後認為實在很難吃，根本是學校餐廳的水準，只要隨手拿一片麵包，抹上披薩醬，上面撒點超市自有品牌的起司絲，放進烤箱烤到起司融化，做好的成品就差不多是Sabatasso's披薩，非常糟糕。

但也有人認為Sabatasso's披薩很好吃。Reddit上有另一篇貼文大讚這款披薩好吃，發文者說她有時候會買這款披薩給小孩吃，她每次偷吃時都會被披薩的好吃驚艷到，希望廠商可以販售整片披薩。但報導指出，他們上網看到網友對這款披薩的評價大多介於中性至負面，總體來說不是好表現。

報導指出，Sabatasso's披薩是由Schwan's公司製造生產，該牌也是多款備受讚譽的冷凍披薩品牌如Tony's、Red Baron及Freschetta的母公司，因此Sabatasso's被批評成這樣令人非常意外，也建議去好市多選購冷凍披薩時，最好避開Sabatasso's冷凍披薩。