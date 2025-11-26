聽到2種售價先別心動 頂尖業務破解汽車經銷商話術

我的頻道

世界新聞網／輯
凱迪拉克的頂尖銷售業務Andrea Anderson分享向經銷商買車時要注意的幾個要點。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Kenjiro Yagi）
買車時遇到的經銷商是否誠實很重要，一位頂尖汽車銷售員分享判斷經銷商是否在隱瞞事情的判斷依據，從賣車時的態度到提供的利率都是能判斷經銷商是否老實的參考準則，也是洽談新車交易時需要注意的危險信號。

MotorBiscuit報導，田納西州納許維爾的安德莉雅（Andrea Anderson）是全美銷售凱迪拉克前一百名的業務，她賣車超過十年，時常在TikTok和Instagram上分享購車時的注意事項和秘訣。

安德莉雅說，若你向經銷商要求提供如多一把鑰匙、保固和深色隔熱車窗等額外費用的細項，但對方卻不願提供時就是一個警訊，因為不夠透明，若經銷商試圖隱瞞事情，就不會在買家考慮購買時提供足夠資訊，如果只給買方看總金額和付款方式，就暗示背後可能有貓膩，這樣的汽車交易方式是錯的。

安德莉雅說，另一個警訊是經銷商提供現金價和刷卡價，汽車的價錢不應隨著付款方式而有不同，提供兩種利率也是個警訊，通常是分成有保固跟沒保固的利率，安德莉雅建議若遇到這種狀況就當面提出質疑，詢問不同數字是怎麼來的，因為不該提供不同的價錢。

安德莉雅分享讓更容易、更安全的買車方式。她建議打電話給經銷商，針對自己感興趣的車款問業務一個問題，還要問他們選配項目如車漆保護膜等是否會強制選購，接著要求業務用自己的手機拍一張你感興趣車款的照片，請業務以訊息或電子郵件寄給你，這步驟能測試業務是否傾聽客戶的需求，願意為客戶多做一些，也能知道自己想買的車是否有貨。

安德莉雅說，如果業務願意做那些客戶的要求，那就能和該位業務約見面時間，如果他不願意，就無需和他約，做完這些之後你就和那位業務交談過、知道經銷商有那台車且不會被換車，也知道是否有強制的額外選配項目，這些都會讓你去經銷商時的經驗更加順利。

