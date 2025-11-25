松鼠老爹、鼠丸子…這家中企員工都「改姓鼠」引熱議

我的頻道

中國新聞組／即時報導
中國零食業者「三隻松鼠」的商品。(中新社)
中國零食業者「三隻松鼠」的商品。(中新社)

近日中國網友熱議，入職「三隻松鼠」這家公司後，員工會將自己的名字改為「鼠某某」，引發好奇。三隻松鼠股份有限公司工作人員24日回應媒體詢問：「公司確實有以『鼠』字作為名字前綴的文化，這是我們企業內部的一種文化。」工作人員解釋並非強制規定，新員工不同意也不會怎樣。

據搜狐財經報導，有網友在小紅書爆料，三隻松鼠公司內部會稱呼CEO為「松鼠老爹」，老闆娘叫「松鼠老母」，隨後有網友向客服求證這兩個花名，客服回應是真的。

網友發布的照片顯示，會議上每個座位都擺放著以「鼠」字開頭的名牌。此外，網友也展示了三隻松鼠黨委員會名單，上面的姓名也都以「鼠」字開頭。

三隻松鼠客服證實，公司內部稱呼CEO為「松鼠老爹」，老闆娘叫「松鼠老母」。(網路...
三隻松鼠客服證實，公司內部稱呼CEO為「松鼠老爹」，老闆娘叫「松鼠老母」。(網路截圖)

三隻松鼠黨委員會名單，姓名都以「鼠」字開頭。(網路截圖)
三隻松鼠黨委員會名單，姓名都以「鼠」字開頭。(網路截圖)

三隻松鼠工作人員表示，公司確實有以「鼠」字作為名字字首的文化，「這是我們企業內部的一種文化，大家都用『鼠』起名，感覺更親切、可愛一些，也突出我們的品牌特色。」

對於網友質疑是否具有強制性，該工作人員解釋並不是強制規定，「入職時有人告知我們有這樣的習慣，我們接受了，也沒有提出異議。並沒有說不同意就會有什麼後果。」

公開資料顯示，三隻松鼠股份有限公司成立於2012年2月，法定代表人為章燎源，經營範圍包括食品生產、食品經營，具有三隻松鼠標誌的紀念品及動漫零售。該公司已成功註冊多枚「松鼠老爹」商標，包含食品、日用品、珠寶鐘錶等。

湖北熾升律師事務所楊敏律師表示，目前不少企業為強化企業文化，會鼓勵員工使用有趣的花名，「企業要求員工使用帶有『鼠』字的小名或花名，本身並不違法。如果企業未採取強硬手段，且未侵犯員工的姓名權等人格權利，通常認為是合法的。但如果強制執行，則可能侵犯員工的人格尊嚴。」

