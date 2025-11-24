我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

2025年底3黑馬生肖大逆襲 他從職場低谷到年終獎金翻倍

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年最後一個月份，三個實力生肖突然迎來運勢反轉。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sora Shimazaki）
2025年最後一個月份，三個實力生肖突然迎來運勢反轉。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sora Shimazaki）

2025年即將走到年底，對部分人而言，這一年可說是風波不斷、挑戰連連。職場上尤其明顯：有人辛苦完成專案卻因團隊內部紛爭而無法獲得應有肯定；也有人努力爭取升遷，卻在最後關頭被臨時改變的人事決策打亂節奏；甚至有同事誤會或流言影響評價，讓整年的努力付諸流水。不過這些看似不順的經歷，其實都在為下一階段鋪路，「搜狐網」解析2025年最後一個月份，有三個實力生肖突然迎來運勢反轉，猶如賽道上最後衝刺的黑馬，讓所有人刮目相看。

生肖猴

2025年前期，屬猴者可說步步維艱，職場屢遭暗中阻撓，即使全力以赴，升遷與加薪仍無緣。有人一度想跳槽，卻又擔心貿然離開反陷入更糟局面。

轉折出現在11 月下旬，早先投入的努力突然開花結果，被擱置的專案重新受到主管重視，累積的技能也在關鍵時刻派上用場。年終獎金大幅超出預期，有些從事金融業的屬猴者更可能拿到相當於半年薪的額外收入。此時貴人運強勢爆發，偶然的聚會就可能帶來改變職涯的契機。

風水師建議在辦公室西北方擺放水晶飾品以穩定氣場並吸引貴人，同時保持玄關明亮整潔。把握年度最後一季的原則：專注本業、少捲入是非，機運自然向有準備的人靠攏。

生肖蛇

2025年上半年，屬蛇者在感情上壓力沉重。伴侶間為瑣事爭執不斷，單身者則屢遇不對盤的對象，誤會層出不窮，不少人一度對愛情心灰意冷。

然而冬至前後運勢急轉直上。願意經營關係的伴侶忽然發現默契提升、爭端化解；單身者則有機會在進修、出差或藝文場合遇見真正契合的對象，這段緣分很可能延續至2026年新春。

心態調整是屬蛇者翻身的關鍵。減少對他人言行的過度關注，把重心放在自我提升，反而吸引更優質的桃花。建議在客廳南方擺放圓葉植物增強愛情能量。記住：不刻意追尋時，愛反而悄然到來。

生肖牛

向來穩重的屬牛者在2025年第三季面臨健康警訊。長期壓力導致失眠與腸胃不適，體檢數據的異常更讓人心驚。就在醫療支出增加之時，投資也出現短暫虧損，難免倍感壓力。

但進入深冬過後情況明顯好轉。健康逐步恢復，先前被套牢的投資開始回升，部分甚至取得亮眼收益。自由工作者可能在年底前接到大案子，傳統產業者亦有望拿到額外分紅。

專家建議把握年末調整作息，早上 7～9 點適度運動可提升整體運勢。臥室保持通風與整潔，床頭勿堆放雜物，財運方面務必「見好就收」，12 月中旬後避免高風險投資。畢竟，健康永遠是最大的財富，也是屬牛者在2025年最深刻的體悟。

生肖運勢

上一則

廚師教如何烤出「最多汁」感恩節火雞 怕焦可覆蓋1物

下一則

時報廣場「跨年倒數水晶球」亮相 鑲嵌翻倍玻璃達5280塊

延伸閱讀

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好
4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。(圖／123RF)

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

2025-11-17 21:36
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…