外送員遇暴露客？她上傳半裸片「真相翻盤」恐重判8年

美國一名女外送員 因拍攝客人不雅影像遭起訴，也因違規遭公司停用外送平台帳號。該外送員將影片上傳社群後，於影片聲稱自己被男客「性騷擾 」、故意引誘上門，引起大量網友關注。該女已被檢方控訴兩罪名，恐面臨8年有期徒刑。

根據New York Post報導，外送平台DoorDash 的23歲外送員奧莉薇亞・韓德森（Olivia Henderson）於10月上傳一連串影片至社群平台TikTok 帳號＠irlmonsterhighdoll，內容為她外送餐點至一名男子家時，門開著且男子半裸躺在沙發上，並於串文中指出自己被性騷擾。該影像被大量網友轉發、留言，累積了數百萬觀看。

拍攝影片後，奧莉薇亞沒有因此平息事件，而是自行向警方舉發該名男客，聲稱她被這名男客「刻意引誘」，警方接獲報案後反而將她逮捕了。奧莉薇亞在TikTok上聲稱：「客人要求把餐點放在門口，我到的時候前門大開，而他就在沙發上、離門口不遠的地方，一絲不掛躺著，暴露在我面前。」經過警方調閱監視器後，發現是奧莉薇亞未受邀請自行走進屋內，還將屋內男子裸體畫面非法留存。

奧莉薇亞發布影片後還抱怨DoorDash把她的帳號「無故」停權了。對此DoorDash解釋，公司非常重視外送員的安全反映，但奧莉薇亞已完全違反公司訂定的條約。DoorDash表示：「將客人在家中的影像公開、並透露其個人資訊，明顯違反我們的政策。」

奧莉薇亞經檢方起訴後目前正因為被控訴兩項重罪，「二級不法監視」以及「一級不法監視影像散布」，兩項罪名的刑期最高恐達8年。

▲ 影片來源：tiktok平台＠irlmonsterhighdoll（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

