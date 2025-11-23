普亭曾找17歲少女當情婦？她頻出入官邸 分手獲豪宅

我的頻道

TVBS新聞網／編輯沈惟中報導
俄羅斯總統普亭。(路透)
俄羅斯總統普亭。(路透)

俄羅斯總統普亭傳出曾在2010及2011年間，外遇當時僅17歲的輟學少女哈爾切娃（Alisa Kharcheva）。媒體揭露，普亭是看到哈爾切娃的日曆照對她產生興趣，女生還會趁普亭伴侶不在時進出官邸。雖然雙方關係持續僅一年，但普亭仍贈送價值百萬英鎊的公寓作為分手費，還安排她的父親進入宣傳機構工作。對於外界傳言，哈爾切娃未承認也未否認。

擔任日曆女郎引普亭注意

據太陽報報導，現年32歲的哈爾切娃，因曾在政治青年組織Nashi出版的日曆中擔任4月女郎，17歲時被普亭注意。當時Nashi希望透過這些少女吸引普亭注意，以便增加影響力。

普亭收到日曆後對哈爾切娃產生興趣，很快邀請她前往莫斯科郊區總理官邸新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）。媒體稱，哈爾切娃與普亭的親密關係屬實。

▲ 影片來源：x平台＠weblog20（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

哈爾切娃通常在普亭伴侶卡巴耶娃（Alina Kabaeva）不在時造訪官邸，約每兩週來一次。雖然她的身分相對隱密，但並未完全對公眾封閉。她曾在電視上介紹日曆，並在俄羅斯小姐選美決賽中迅速晉級。然而，她最終未獲勝，據稱是為了避免引起過多關注。

雙方關係結束後，哈爾切娃獲贈位於莫斯科「Golden Keys-2」豪華社區的一間百萬英鎊、約100平方公尺的公寓。此外，也被安排進入莫斯科國際關係學院（MGIMO）就讀。她的父親沃斯福（Vsevolod）曾為莫斯科迪納摩冰球隊球員，後被安排進入普亭的宣傳機構，每月領薪約1000英鎊。

未明確承認與普亭關係

哈爾切娃未明確承認與普亭的關係，在媒體上對相關問題回答含糊。她曾表示普亭「喜歡她的照片」，並在外界詢問她與普亭的關係、以及是否獲得公寓時，回答「從來沒有人問過我這麼愚蠢的問題」。如今，她經營高端美黑連鎖事業，生活獨立且事業成功。

