乾燥劑別急著丟 書迷分享1用法能延長藏書壽命

有網友在TikTok上指出，食品包裝中的乾燥劑，可以在書架後面用來降低濕氣、避免書籍發霉或受潮；乾燥劑示意圖。(取材自Pixabay @Ann San)

一名熱愛藏書與閱讀的女子在TikTok 上分享一個看似簡單卻相當實用的生活技巧，引起網友討論。許多商品包裝中常附的乾燥劑小包（或稱防潮包），一般都被直接丟棄，但她提出一種新的使用方式：將乾燥劑放在書架後方，可有效降低濕氣、避免書籍發霉或受潮，對於珍藏書籍的讀者來說，是一個能延長書本保存期限最簡易的方法。

據網站The Cool Down報導，分享者布魯克（Brooke）在TikTok上的一段短影片中指出，不必將乾燥劑直接丟掉，可以放在書後，有些陳放已久的書可能已經受潮或長霉，因此在放置前也建議先檢查書況。對常因濕氣問題而困擾的人來說，這個方法讓許多人直呼實用，留言中也有讀者表示：「這真是個超棒的點子。」影片發布後不少網友留言表示驚訝，也有人直說從未想過乾燥劑可以這樣使用。

矽膠乾燥劑的原理在於材料高度多孔，可吸附空氣中的水分，當水分子試圖滲入孔洞時即被捕捉。根據AZO Materials資料，矽膠乾燥劑可吸收相當於自身重量約35%的水分，雖然比不上更高效的氯化鈣，但已足夠降低書架背後的濕氣。

此外，這也是一種升級再利用（upcycling）的概念，讓原本可能隨包裝丟掉的乾燥劑重新發揮功能，而且乾燥劑還可以透過加熱排出吸附的水分後重新使用。影片建議，每隔1個月可將烤箱預熱至華氏200至250度，將乾燥劑平鋪烤盤加熱1到2小時，冷卻後即可重複使用。一般來說，矽膠本身是惰性且對環境無毒，但須注意有些乾燥劑含有氯化鈷或甲基紫等物質可能具有危害性，而乾燥劑包裝本身並不環保，因此減少丟棄垃圾、降低對填埋場與海洋的污染仍很重要。