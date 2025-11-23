他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

有美國網友在網路發問，以前似乎大家都過得比較辛苦，吃穿用度都要精打細算，現在彷彿大家都住豪宅、穿華服、開高級車，但大多數的徵人廣告都在時薪20美元以下，享受的錢到底從哪來。網友點出的現象顯示很多人舉債度日，社群媒體的興起對這樣的生活方式推波助瀾，那些人的生活看似光鮮亮麗，實則債台高築，勉強維持。

Benzinga報導，一名36歲的網友在Reddit論壇以「為什麼現在每個人都很有錢？」為題發文詢問，他記憶中1990年代和2000年代時，即使他認識的有錢人也要為了買房買車及其他一切開銷仔細計算，當時的物價感覺很合理，有時候甚至算滿便宜的，生活方式較為務實。

這名網友說，但今日景況大不相同，有售價40萬美元的公寓、各種名車取代基本房車、餐廳總是擠滿客人、朋友旅行一場接著一場出發，大家都過著富裕的生活，彷彿每個人在疫情後都中了樂透頭獎，但網路上幾乎每個徵人的職缺都還是時薪12至20美元。

很多熱門回答說得很直接，有人說債務是萬惡的毒藥，也有人說那些揮金如土的人如果沒有信用卡的話，不知道能擁有多少財富，還有人說那些人裝腔作勢，讓自己看起來過的生活比實際生活水準好，實則債台高築，有人點出社群媒體是幫凶，在網路上四處推送光鮮亮麗生活的一面，卻沒讓大家看到隨之而來的帳單。

數據顯示和網友點出的問題一致，美國人目前背負了約18.59兆美元的家庭債務，創下歷史新高，比2019年年底、疫情的經濟衰退期開始前多出約4.4兆美元，光今年第三季信用卡欠款總額就有約1.23兆美元，是紐約聯準銀行開始追蹤數據來最高的金額，這暗示那些炫耀閃亮名車和人滿為患度假景點的網路貼文是借錢得來的，而不是來自薪資水準成長。

收入數字的確是另一個光景，對經過通膨調整後的工資研究發現，過去幾十年裡，許多受薪者的平均時薪在計入通膨因素後，購買力幾乎沒有提升。2024年的家庭收入中位數約為8萬3700美元，經通膨調整後和2019年的水準大致持平，而非大幅成長。換句話說，雖然日常支出看似增加，但實質薪資並沒有大幅上漲。

疫情也讓大環境改變很多。過去封城期間，家庭因為政府發放的紓困福利金和開支減少而累積前所未有的超額儲蓄，隨著經濟活動復甦，那些存款逐漸減少，被用在旅行、買更大的房子或翻新整修，同時，社群媒體逐漸成為人們了解他人生活的窗口。

那名網友在論壇的問題點出了現代的虛幻錯覺；1990年代的過去，人們只能看到住家同條街上和幾間鄰居家開的車子，但現代人隨手在手機、電腦上點選、滑動滑鼠，映入眼簾的都是很多人精心策畫的「奢華瞬間」，他們之中有人真的收入很高，但也有人只是對高日常開銷習以為常。

現代看似人人都突然暴富，但背後的數據卻顯示沒有那麼光鮮亮麗的事實，薪資緩慢成長、創下紀錄的家庭債務、疫情期間累積的存款已經揮霍殆盡，而網路舞台則讓其實很脆弱的生活方式看似之後永遠都能如此華麗耀眼。