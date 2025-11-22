上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

海鮮餐廳負責人Calder Millar說，在年假假期時段上餐廳用餐的客人中，在餐廳隨意擺放私人物品造成服務人員和其他客人困擾是這時段最令人討厭的行為。餐廳示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jason Leung）

年末的節日似乎是一年之中最美好的時節，寒冬中在溫暖的餐廳裡享受美食，再加上店內的節慶布置讓一切都很吸引人，也因此餐廳在年底的生意特別好。不過年末佳節除了是外出用餐的熱門時段，也是購物採買的時機，若血拚完後去餐廳用餐，千萬別將大包小包的戰利品隨意放在桌椅邊，這是餐廳服務人員認為在假期間最無禮的舉動，因為這樣可能會影響其他客人，也會干擾服務人員上菜或移動。

Allrecipes報導，顧客亂放私人物品造成店家不便，空間較小、餐酒館形式的餐廳最是困擾，因為他們每一寸空間都經過精心設計，為求放下最多座位，如果餐廳內地上充斥客人物品，不但讓空間變得擁擠，還會減慢服務流程及速度。

愛丁堡利斯（Leith）的海鮮餐廳Fisher’s的共同負責人米勒（Calder Millar）對這個行為有很深的感受，因為他的餐廳位在建於17世紀的瞭望塔內，空間十分有限。

米勒說，顧客隨意放置物品不但會讓空間雜亂，還會讓服務變得棘手，服務人員在桌邊走動時會很不方便，上菜或伸手倒酒都變得困難，也會擠壓到其他用餐客人的空間，沒人喜歡這件事。

當然可以在購物後上餐廳吃美食慰勞自己，但要知道該如何正確擺放自己的戰利品。建議可以掛在外套架上、藏到盆栽後，或堆放在裝飾品上，不過這些方法都不夠體貼也不夠完美，畢竟每間餐廳的設計都凝聚各種心血，私人物品不該成為擺設的一部分。

米勒說，如果提著大包小包走進餐廳，店家說可以暫時存放櫃台，他建議客人爽快答應，這對雙方都好；但若店家沒有主動提可以暫放，他說可以禮貌性詢問，就像去別人家作客，客人會禮貌性詢問哪裡可以放東西，這也適用於餐廳。

如果捨不得和戰利品分開，米勒說可以把那些袋子藏在餐桌下整齊排放，讓其他用餐顧客不會看到，也不會阻礙服務人員的動線。米勒說，這些動作雖小，但在用餐旺季對餐廳來說有很大助益，是他們很感謝的體貼行為。