她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

不買廚房紙巾也不買抹布也能保持廚房清潔，專門撰寫清潔相關文章的自由作家蘇菲（Sophie Hirsh）說她已8年沒有買過廚房紙巾，她將不穿的衣物和不用的毛巾、床單等剪成抹布，需要清潔時使用那些抹布，用完後就放在一邊，累積到一定的量再全部一次丟進洗衣機洗，這個方法讓她不需使用紙巾，因此不會製造垃圾，還能舊物再利用，環保又省錢。

Parade Home & Garden報導，蘇菲說她2017年開始過「零垃圾」的生活，她認為使用廚房紙巾基本上就是「把錢丟進垃圾桶裡」，因此她決定不再購買；經過反覆試驗，她找到現在使用的方法。

蘇菲說，網路上不少提倡零垃圾生活方式的部落客會推薦使用上面有精美圖案的可重複使用紙巾，但她不想花大錢買那些紙巾和抹布，而是去翻她放打算要捐出的舊衣物的箱子，抓出幾件舊上衣並剪成抹布。

蘇菲說，任何材質、顏色的衣服都適用，也可以用不要的床單、毛巾或任何已經不用、可以再利用的織物，只要有一把鋒利的剪刀，不需任何專業技巧，就可以得到很多塊抹布，大小、形狀都能自己決定，也因為這些都是從不要的織物取得，所以沒有要保持乾淨整齊的壓力，她就將抹布攤開堆放在籃子中。

蘇菲說，她拿了一個織法疏鬆的手提袋當作抹布袋，將袋子掛在廚房門把上，每當她用了一條抹布，她就把抹布放入袋中，袋子因為網眼較大，抹布在裡面可以透氣風乾，避免發霉。

蘇菲說，如果抹布使用後特別髒，她會先簡單沖過後擰乾水分，將抹布鋪晾在水槽或浴缸邊，乾了再收進手提袋。當袋子裝滿後，她就一次全部倒入洗衣機清洗，既簡單又輕鬆，抹布洗好後再晾乾，比起使用烘乾機更節能。