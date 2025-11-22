我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三生肖把握機會，以更堅韌、更成熟的姿態抓住風口，成功邁向崛起之途。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）
三生肖把握機會，以更堅韌、更成熟的姿態抓住風口，成功邁向崛起之途。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

人生旅程中，每個人都會經歷順境與逆境的交替，有時挫折源自大環境的變化，有時則只是時機未到、運氣不佳。然而，逆境並非終點，而是讓人重新審視自身、沉澱心態的契機，在困難時期不急不躁，反而踏實累積實力、調整策略，就能在混亂中找到成長的方向。「搜狐網」文章解析，即將來臨的2026年，有三個將徹底「改寫劇本」的生肖，他們把握機會，以更堅韌、更成熟的姿態抓住風口，成功邁向崛起之途。

屬豬：好運砸門 接住就是贏家

屬豬的人總被說「運氣好」，但只有他們自己知道：「所謂好運，就是把每一件小事都認真做到底。」2026年，屬豬人將迎來偏財與正財雙豐收。主業上能穩定漲薪，之前嘗試的投資、副業，甚至手作、寫作等興趣愛好都可能意外走紅變現，尤其9月前後，一筆計畫外收入可能會驚喜萬分。

更難得的是，2026年屬豬者的貴人多是不張揚，但能量大的「隱形大佬」，對方可能只是隨口一句「想法有意思」，背後卻願意為你搭橋鋪路，一切水到渠成。

屬馬：脫韁野馬 終成千里駒

過去幾年，屬馬的人可能會感覺像被套了韁繩，想法多，落地難；衝勁足，方向亂。但2026年，天時地利人和齊聚，那匹曾四處奔竄的野馬，終於找到了康莊大道。2026年，屬馬人的行動力和決策力將達到巔峰，尤其進入第二季後，會摸清自己真正的優勢所在，並果斷地砍掉無效努力，副業轉正、跨界成功、專案爆單…都可能發生。

而且，這一年將迎來「人脈變現」，例行的飯局、隨手發個動態，都可能引來合作邀約，它們會在下半年連成一張財富網，2026年對屬馬者來說就是定方向、立招牌的關鍵年。

屬兔：蟄伏三年 一鳴驚人

屬兔人雖然給人印象「太佛心」、「沒野心」，但他們只是在等待一個真正屬於自己的舞台。這幾年屬兔者可能經歷了事業瓶頸、感情拉扯、甚至自我懷疑，但正是這些磨刀石，把他們的棱角磨成了鋒芒。2026年，屬兔人將迎來十年一遇的貴人運+事業躍升期，尤其上半年，一個看似偶然的機會，可能直接撬動人生新賽道，且不是曇花一現，而是系統性升級，職位、收入、話語權同步提升。

屬兔人向來心思細膩、擅長共情，2026年這些特質將轉化為超強的團隊凝聚力和使用者洞察力，無論是創業還是職場，都能精準踩中「人心紅利」。

生肖運勢

上一則

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

下一則

11月23日星座運勢 天蠍充滿創意 ​摩羯為愛努力

延伸閱讀

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好
3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

熱門新聞

紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。(圖／123RF)

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

2025-11-17 21:36
家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
對於家中排水孔發生堵塞，專家提醒「小蘇打+白醋」的方法並非總是有效。示意圖。（取材自Pexels＠Annushka Ahuja）

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

2025-11-17 01:10

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海