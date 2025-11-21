買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

休旅車常讓人感覺車內空間較小，消費者報告推薦5款內部空間寬敞的休旅車。圖為Toyota RAV4 2025年5月發表會。(路透)

休旅車的車身高度較高，通常比轎車、掀背車有更好的全地形適應能力，休旅車雖然車身較重，但內部空間通常不太寬敞，而且許多車款比低底盤汽車更耗油；為了省油而購買緊湊型休旅車似乎就得在車內空間上讓步，幸好還是有幾款車例外。

Slashgear報導，消費者報告（Consumer Reports）選出美國車市中，緊湊型休旅車當中5款最寬敞的車款，讓乘客與行李都有充足的空間，而Slashgear團隊也實測每種選項，評估乘坐舒適度、配置設備、在馬路與野外的性能等。

1. Hyundai Tucson

現代汽車時常更新車型外觀、設備與額外配置，Tucson系列也不例外。2025年Tucson包含混合車或燃油車，外觀小改引入新的日間行車燈，內裝更新12.3英寸的觸控螢幕，搭載無線Apple CarPlay與Android Auto。報導表示，車用娛樂資訊系統使用上很直觀，升級後的內裝讓Limited版呈現高級質感。

此系列可選擇前輪驅動或全輪驅動，後者輪胎更寬大、還有2.5公升的汽油引擎，並搭載於全地形XRT版本中，雖然不適合極端越野，但XRT版本也配備中央差速器鎖（Central Differential Lock）。而混合動力系統是想要讓燃料費帳單降到最低的車主的理想選擇，每加侖可行駛38英里。

不論前排或後排，Tucson系列都提供較高的乘客充足的空間，身高6呎1吋的作家表示，前後排坐起來都很舒適，燃油與混合車型在後座立起的狀況下，有41.2立方英尺的載貨空間。Tucson也有插電式油電混合車款，但空間較小而且價格貴很多，性價比不如前述版本。2025年基本型價格為3萬200元起跳，包含1495元的目的地費用。

2. Subaru Forester

2025年的Subaru Forester也有燃油或混合動力系統可選擇。雖然表面上混合動力版的燃油效率較佳，但算下來需要超過10年才能回收省下的燃油成本。兩者駕駛體驗差不多，Forester主打的並非駕駛樂趣，而是實用、可靠與舒適，也確實在這些方面十分出色。

車內空間足以乘載一個家庭與攜帶物品，後車廂很寬敞，寵物也能良好安置。後座立起的狀況下，車內具29.6立方英尺的載貨空間；但並非沒有缺點，報導表示，星鏈（Starlink）車用娛樂資訊系統是測試過程中的一大痛點。整體而言，Forester系列提供簡單、舒適的駕車體驗，價格也合理，2025年車型價格為3萬1415元起跳，包含1420元的目的地費用。

2025年款的Honda CR-V混合動力車並無任何革新。這款車很安靜、舒適、價格很吸引人，品質一如粉絲預期的優良。2025年CR-V可以選擇是否搭載混合動力系統，不想要的車主可換成1.5公升的渦輪增壓四缸引擎。

報導表示，雖然CR-V的最大競爭車款有極佳的燃油效率，而表面上Honda也不遑多讓，但團隊測試發現實際的燃油數據比製造商聲稱的低很多。駕駛輔助系統很快就讓人煩躁，盲點偵測系統在高速公路試駕過程中發出數次錯誤警示。

除了這些缺點以外，這款車幾乎沒有能挑剔的地方，空間非常寬敞、配置齊全，還能選配四輪傳動系統，冬季開車時更安心。標準的39.3立方英尺載貨空間足以容納行李或寵物，CR-V混合動力版3萬6100元的起跳價，包含1450元的目的地費，讓這款車在同類中有很強的競爭力。

4. Toyota RAV4 混合動力車

雖然RAV4空間不如其他競爭車款寬敞，但2025年混合動力版在後座立起來的狀況下，還是具有37.5立方英尺的載貨空間，成人也能坐在後座，只是腿能伸展的空間會比競爭車款少。不過RAV4混合動力車是憑著高效率的動力系統和Toyota的可靠名聲成為同型中的佼佼者，再加上時尚又不過分張揚的外觀，與平順地駕駛體驗，一款實用的緊湊家用休旅車就此誕生。

RAV4混合動力車標配Toyota Safety Sense 2.5，不過並不如Hyundai Tucson或Kia Sportage的配置；車用娛樂資訊系統感覺也不如競爭對手先進，但還沒到過時的地步。儀表板和中控台周圍有很多按鈕和旋鈕，不喜歡透過觸控螢幕控制車輛的買家應該會滿意。2025年RAV4混合動力車的售價為3萬4300元起跳，包含1450元目的地費。

5. Kia Sportage混合動力車

為了在競爭激烈的休旅車市場維持暢銷車的競爭力，Kia對2026年式的Sportage混合動力車進行改款，內外觀都有更新，車用娛樂資訊系統也更漂亮，部分車型可選配全新高級內裝，價格因此有所調整，不過還算親民，入門車型起跳價為3萬1735元，包含1445元目的地費。

這款車有34.5立方英尺的載貨空間，雖然不是同類車裡最佳，但頭部和腿部空間仍與競爭對手不相上下。願意購買頂級車型的買家可獲得高級質感的內裝，並有多種顏色可選擇；即使是基本款也有充足的標準安全設備，看起來不會太簡陋。