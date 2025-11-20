旅遊返家發現廚房水槽發臭 簡單一張紙就能避免

有時候在度假返家時水槽會有異味，是因為阻擋下水道氣體上升的積水蒸發掉了所導致。水槽示意圖。(取材自Unsplash @Callum Hill)

不少人度假返家或遇到不常使用的水槽時，常會發現廚房的洗手台會冒出類似下水道的臭味，雖然不代表排水系統出了什麼問題，卻相當令人反感。有個簡單又省力的小動作可以避免此狀況：只要一張紙與一個稍具重量的物品，就能避免排水口散發出異味，關鍵在於讓水槽下方的P型存水彎（P-trap）內的積水不被蒸發，就能避免下水道的穢氣流通進家裡的廚房內。

據Chowhound網站報導，P型存水彎通常為抗腐蝕的聚丙烯製管，其J型彎曲處會保留少量的積水，每次使用水槽時新水會替換舊水，形成阻擋下水道氣體上升的水封。若水槽長期未使用，存水彎可能乾涸，導致下水道氣體從排水口逸散到室內，產生像「臭雞蛋」般的硫化物味道；雖然必須達到較高濃度才會對健康造成危害，但仍建議採取預防措施減少風險。

操作步驟相當簡單：先以水沖洗水槽約30秒，確保P型存水彎有小量積水，接著用一張乾燥的影印紙覆蓋排水口，在紙上放置陶瓷盤或玻璃杯等有點重量的物品將紙固定，該屏障可減緩P型存水彎內的水分蒸發。若家中為雙槽配置，兩側排水口都應處理；此法在排水口平時就沒有異味時效果最好，建議先以小蘇打配白醋清洗排水孔，以分解殘留的食物殘渣，避免造成臭味。

若是外出時間更長，可在注水後於排水口倒入少量礦物油以進一步延緩蒸發，再覆以紙張與重物；但若水槽在日常使用下就會散發臭味，則應請水電或水管專業人員檢查，可能存在P型存水彎堵塞、主排水管阻塞或垃圾處理機故障等需修繕的問題。