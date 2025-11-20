我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

美政府停擺沒照片掀陰謀論 NASA公開彗星照強調「非外星文明物體」

編譯周辰陽／即時報導
美國NASA火星偵察軌道衛星的HiRISE相機10月2日拍攝到的「3I/ATLAS」影像。（路透）
一般彗星照片很少在拍攝一個月後才引發外星人即將入侵的陰謀論。「3I/ATLAS」彗星上個月飛近火星被捕捉到身影，卻因美國聯邦政府長達43天的停擺波及太空總署（NASA），導致影像遲遲無法公開，引發外界質疑政府隱瞞訊息，甚至謠傳拍下的是「外星太空船」，讓「3I/ATLAS」增添一層神祕色彩。

紐約時報報導，包括NASA在內，多艘環繞火星附近的太空飛行器在10月初把攝影機指向快速逼近紅色星球的「3I/ATLAS」。但在美國聯邦政府停擺期間，NASA太空飛行器拍攝的影像一直未公開，官員甚至沒有承認這些照片的存在。直到19日，NASA才終於公諸於世。

▲ 影片來源：x平台＠forallcurious（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）在記者會上表示：「我想一開始就澄清這些謠言，這個天體是一顆彗星，無論外觀還是行為，都像一顆彗星。」

克沙特里亞與其他NASA官員展示由多艘太空飛行器拍攝的一系列影像，NASA太陽系小天體首席科學家斯塔特勒（Tom Statler）表示：「這有點像我們NASA的太空飛行器在棒球場不同位置觀賽，每個人都有一台攝影機，都想拍到球，但沒有人能獲得完美視角，每台攝影機也各不相同。」像露西號（Lucy）探測器拍下背光中的彗星，他說：「我們無法從地球的觀察點看到這種景象。」

各種飛行器與地基望遠鏡的不同視角，讓科學家得以建構3D景象。雖然測量顯示「3I/ATLAS」部分特徵與典型太陽系彗星不同，但沒有任何跡象表明「3I/ATLAS」是外星文明製造的物體。NASA負責科學任務局的助理署長福克斯（Nicola Fox）以科學術語強調：「我們沒有看到任何科技跡象（technosignatures）。」

亞利桑納大學行星地質教授麥尤恩（Alfred McEwen）受訪時表示，雖然新影像可能帶來一些資訊，但「沒有什麼明顯的特徵跳出來。」他補充指出：「看起來絕對就像彗星。是的，模糊，有彗髮（coma）。不像太空船。」

「3I/ATLAS」7月由地面望遠鏡首次發現，10月通過火星軌道內側，抵達距太陽最近的位置，將於12月19日以約2.74億公里的距離最接近地球，科學家知道「3I/ATLAS」來自星際空間，因速度極高，達每小時約24萬公里，現在正離開太陽系，但之後還將有更多觀測機會。

這張NASA/歐洲太空總署（ESA）提供的影像顯示，哈伯望遠鏡7月21日拍攝的「...
這張NASA/歐洲太空總署（ESA）提供的影像顯示，哈伯望遠鏡7月21日拍攝的「3I/ATLAS」彗星，當時這顆彗星距離地球4.46億公里。（美聯社）
這張由義大利天文學家馬西（Gianluca Masi）在曼恰諾拍攝並提供的照片顯...
這張由義大利天文學家馬西（Gianluca Masi）在曼恰諾拍攝並提供的照片顯示，「3I/ATLAS」彗星19日劃過太空，當時距離地球3.06億公里。（美聯社）

