2025收視男星TOP8 肖戰居第三、懸疑劇男神奪冠

世界新聞網／輯
2025收視男星TOP8榜單出爐。左為「藏海傳」肖戰、右為「大奉打更人」王鶴棣。(取材自豆瓣)
2025收視男星TOP8榜單出爐。左為「藏海傳」肖戰、右為「大奉打更人」王鶴棣。(取材自豆瓣)

2025年影劇市場熱度持續攀升，多位男星相繼推出新作，競爭異常激烈。近期，業界公布年度男演員主演劇集網播量TOP8榜單，涵蓋懸疑、古裝、權謀、甜寵等多類型作品，全面反映出觀眾喜好與平台收視結構的最新走向。榜單中既有檀健次、郭京飛等實力派穩住收視，也有肖戰王鶴棣等流量明星憑藉人氣與話題成功突圍。

根據「搜狐」報導，榜首由檀健次以「獵罪圖鑑2」奪下。該劇延續第一季高強度懸疑特色，他飾演的画像師沈翊與搭檔刑警破案的故事依舊張力十足。雖然評價略遜首季，但集均網播量高達6573萬，顯示他作為90後男演員的穩定吸引力。第二名則為郭京飛主演的「漂白」，以真實案件為藍本，劇情沉重卻極具吸引力，集均網播量6461萬。郭京飛深層次的表演成功撐起劇集質量，再度展現實力派演員的市場話語權。

第三名由肖戰以古裝權謀劇「藏海傳」拿下，集均網播量5447萬，劇情以復仇與成長主線推進，節奏緊湊不拖沓，品質受到普遍好評。肖戰逐步擺脫偶像戲框架，以成熟角色選擇證明商業價值仍具延展性。第四名是王鶴棣主演的「大奉打更人」，網播量達5424萬，走輕鬆幽默的古裝穿越風格，在節奏與娛樂性上取得良好表現。王鶴棣自「蒼蘭訣」後收視影響力大幅提升，持續穩定輸出。

「獵罪圖鑑2」檀健次。(取材自豆瓣)
「獵罪圖鑑2」檀健次。(取材自豆瓣)

榜單後段同樣競爭激烈。白敬亭主演的「難哄」以4150萬網播量位列第五，甜寵題材搭配成熟演技，使其再次證明選劇眼光精準。第六名張譯憑「以法之名」展現犯罪題材的扎實品質，劇集節奏濃縮、情緒飽滿，強化其作為實力演員的標誌性形象。第七名任嘉倫以志怪古偶「無憂渡」入榜，劇作氛圍鮮明，角色塑造受到粉絲肯定。壓線進榜的第八名則為楊洋主演「凡人修仙傳」，雖節奏較慢，但憑人氣與故事質感依然維持穩健收視。

整體而言，2025年的收視榜單呈現「流量與演技並重」格局。從檀健次的懸疑劇到王鶴棣的古裝輕喜，從肖戰的權謀大男主到白敬亭的甜寵劇，各類型作品皆展現出明確的受眾區隔。榜單也印證當前市場趨勢：明星號召力固然重要，但作品質量與角色契合度依然是決定收視的關鍵。隨著多部大劇陸續排播，今年影視市場競爭仍將持續升溫。

王鶴棣 肖戰 檀健次

