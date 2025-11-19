安排旅行有4種省錢妙招 選對時間立刻省下超過100美元

安排旅遊時，善用各種紅利、點數及選對下訂時機，就能省下可觀費用。旅行示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Anete Lūsiņa）

由於機票 和飯店的價格上漲及旅遊旺季需求增加，無論是感恩節 要和家人團聚、聖誕節 要度假還是新年要玩樂，今年安排旅行假期都需要更多規劃和預算安排，了解如何及何時是最佳下訂時機可以讓人省下可觀開銷。GOBankingRates報導，有四種已經證明有幫助的省錢妙招，讓人不用絞盡腦汁、搜索枯腸就能守緊荷包，省下大筆旅費。

1. 使用旅遊獎勵和信用卡紅利點數

最簡單的省錢方法之一就是使用旅遊獎勵、點數或刷卡累積的里程數，許多頂級的旅行信用卡提供彈性的兌換選項，包括帳單扣款、里程數和飯店點數，例如第一資本（Capital One）的Venture Rewards或Chase Sapphire Preferred這兩張卡，並不限於單一航空公司或連鎖飯店，可以提供帳單扣抵，用該特定信用卡預定就能獲得優惠。

許多航空公司都有顧客忠誠計畫，例如聯合航空的前程萬里計畫（MileagePlus）、捷藍航空的TrueBlue、西南航空的Rapid Rewards，及法國航空的藍天飛行計畫（Flying Blue），這些都讓人可以用錢加點數預訂機票，不過每次訂票前還是要確認計畫是否適用，因為並非所有航班都能適用計畫。

2. 在假期當天旅遊

想避開人潮又想省錢，可以考慮在假期當天出遊，既省時、省錢還能省下麻煩，因為人們通常偏好在感恩節、聖誕節和新年前後出遊，因此機票和飯店通常比較便宜。

可以試著安排周日或周一抵達，價錢最低。線上旅遊公司Expedia指出，將旅遊日期安排在熱門時段的人，會比將時間安排在假期當日或前一周的人多付超過1百元。

3. 找到最佳預訂時機

想訂便宜機票，訂票時機決定一切，許多旅遊專家指出，訂購國內航班的最佳時間是出發超過40天前，因此建議出遊前六周就可以開始計畫。此外，1月出遊的人可以比選在11月這個旅遊旺季出遊的人平均省下125元。

4. 使用折扣禮物卡或選擇非旅遊熱門景點

賣場如好市多（Costco）或Sam’s Club販售的有折扣的禮物卡也是省錢好幫手，例如一張價值5百元的禮物卡可能只賣450元，也能省下一筆。

盡量不要選旅遊熱門城市和景點，如洛杉磯、奧蘭多、邁阿密、賭城、東京和馬德里等，前往人潮較少、所需費用更親民的地點，冬季時可以去北方的城市，夏季則往南方跑，這些時候去那些地方價格很划算；以高爾夫球為主題的度假村也是個好選擇，因為冬季對那些地方來說是淡季，旅客較少。

除了以上四種，還有一些省錢的小訣竅。善用機票比價工具如Google Flights、Skyscanner或Hopper、訂閱機票和飯店價錢優惠的通知、選購機加酒的套裝組合獲得折扣，另外還要避開在聖誕節至新年這個超級熱門時段出遊。