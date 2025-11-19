我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

世界新聞網／輯
紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）
紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

美國小說家詹姆士（Henry James）在小說「仕女圖」中曾表示，生活中沒有什麼時候比享受數小時的下午茶更令人愜意。不論是經典下午茶，或只是想在晚上喝杯茶放鬆，下次泡茶時不妨多泡些，或是留下用過的茶包再泡一杯茶，這些茶可是清潔玻璃容器的好幫手。

Daily Meal報導，茶有抗菌效果，茶裡特別是紅茶含有的單寧酸（tannins）能成為天然清潔劑。單寧酸的弱酸性質可以溶解讓玻璃杯變難看的油漬與指紋。將三到四包用過或全新的茶包放進開水裡浸泡10分鐘以上，拿出茶包等待茶水冷卻，再倒進噴霧瓶就是一瓶玻璃清潔劑。只需噴在玻璃容器上並用超細纖維布擦拭即可，另外可用溫水沖掉玻璃容器上殘留的茶水再風乾。

茶水也可以清潔因為硬水沉積物而變得朦朧的玻璃表面，單寧酸的效果奇佳，但注意不是任何種類的茶都有效，像花草茶與綠茶的清潔效果就不足。雖然茶會讓衣服與瓷製茶杯變色，但不會在玻璃上留下痕跡，因此不必擔心。

這種清潔技巧可以追溯到維多利亞時期，當時紅茶隨手可得，容易保存做為其他用途；現今則提供不想使用化學清潔劑的人另一種環保的選擇。洗好擦乾玻璃容器時，別忘記使用無絨毛（lint-free）抹布，否則玻璃上會留下細小的毛屑。下次泡茶別再丟棄茶包，留在廚房裡重複利用。

上一則

美國人最想移居哪國？24%選加拿大 12%英國

下一則

NASA將釋3I/ATLAS新影像 是古老星際彗星、非外星人

延伸閱讀

水槽堵塞無需倒化學藥劑 達人用這三物10分鐘解決

水槽堵塞無需倒化學藥劑 達人用這三物10分鐘解決
喝抹茶恐會導致掉髮？ 營養師揭真實原因

喝抹茶恐會導致掉髮？ 營養師揭真實原因
躺著就能做 早晨6步驟伸展僵硬肌肉

躺著就能做 早晨6步驟伸展僵硬肌肉
室內設計師分享IKEA選購指南 這些家具他全都不推薦

室內設計師分享IKEA選購指南 這些家具他全都不推薦

熱門新聞

紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。(圖／123RF)

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

2025-11-17 21:36
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
對於家中排水孔發生堵塞，專家提醒「小蘇打+白醋」的方法並非總是有效。示意圖。（取材自Pexels＠Annushka Ahuja）

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

2025-11-17 01:10
3生肖11月下旬霉運盡散。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

2025-11-15 23:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據