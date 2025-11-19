茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

美國小說家詹姆士（Henry James）在小說「仕女圖」中曾表示，生活中沒有什麼時候比享受數小時的下午茶更令人愜意。不論是經典下午茶，或只是想在晚上喝杯茶放鬆，下次泡茶時不妨多泡些，或是留下用過的茶包再泡一杯茶，這些茶可是清潔玻璃容器的好幫手。

Daily Meal報導，茶有抗菌效果，茶裡特別是紅茶含有的單寧酸（tannins）能成為天然清潔劑。單寧酸的弱酸性質可以溶解讓玻璃杯變難看的油漬與指紋。將三到四包用過或全新的茶包放進開水裡浸泡10分鐘以上，拿出茶包等待茶水冷卻，再倒進噴霧瓶就是一瓶玻璃清潔劑。只需噴在玻璃容器上並用超細纖維布擦拭即可，另外可用溫水沖掉玻璃容器上殘留的茶水再風乾。

茶水也可以清潔因為硬水沉積物而變得朦朧的玻璃表面，單寧酸的效果奇佳，但注意不是任何種類的茶都有效，像花草茶與綠茶的清潔效果就不足。雖然茶會讓衣服與瓷製茶杯變色，但不會在玻璃上留下痕跡，因此不必擔心。

這種清潔技巧可以追溯到維多利亞時期，當時紅茶隨手可得，容易保存做為其他用途；現今則提供不想使用化學清潔劑的人另一種環保的選擇。洗好擦乾玻璃容器時，別忘記使用無絨毛（lint-free）抹布，否則玻璃上會留下細小的毛屑。下次泡茶別再丟棄茶包，留在廚房裡重複利用。