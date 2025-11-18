我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

混酒比較容易醉、喝酒能暖身？研究破解3常見酒精迷思

世界新聞網／輯
雖然我們可能聽過「天冷了可以喝酒暖身」的說法，但根據研究顯示，喝酒變暖的感覺其實來自體內熱量往外散失，因此身體核心溫度反而會下降，並不能真的幫助身體達到保暖的效果。(取材自Unsplash @Adam Jaime)
雖然我們可能聽過「天冷了可以喝酒暖身」的說法，但根據研究顯示，喝酒變暖的感覺其實來自體內熱量往外散失，因此身體核心溫度反而會下降，並不能真的幫助身體達到保暖的效果。(取材自Unsplash @Adam Jaime)

人類製造並飲用酒精已有逾1萬年的歷史了，相關觀念也因此流傳甚廣，但部分說法與科學研究其實並不相符。根據網站Popular Science報導指出，關於飲酒順序、酒精能否禦寒，以及咖啡能否讓人清醒等常見迷思，都與人體對於酒精的實際反應有明顯落差，多項研究已證實這些常見說法並無科學根據。

混酒、飲酒順序無關宿醉

你可能聽過「先喝啤酒再喝烈酒，保證你更難受」（beer before liquor never been sicker）或「啤酒後喝葡萄酒，你會覺得很好」（beer before wine and you'll feel fine）之類的說法。核心概念是，為了避免太容易喝醉，你應該只喝一種酒，或按照特定順序喝不同類型的酒。不過其實這樣的說法，是沒有任何科學實驗根據的。

「國家酒精濫用與酒精中毒研究所」(NIAAA) 指出，宿醉程度主要取決於攝取的酒精總量，而非啤酒、葡萄酒或烈酒的先後順序。德國維滕／赫爾德克大學曾以啤酒與葡萄酒進行實驗，受試者分別依不同順序飲用，再比較隔天宿醉反應，結果顯示飲用順序並未造成顯著差異。研究指出，反而是「自覺醉意與是否嘔吐」更能預測隔日宿醉程度。

酒精不能真的讓身體保暖

你可能在喝酒後會感到一股溫暖感，許多人都有這種經驗並且很喜歡，但這實際上不代表酒精能讓你變暖。根據研究，那種變暖的感覺其實來自體內熱量的散失。英國醫師瓦克哈里亞（Krishna Vakharia）說明，飲酒後會出現臉紅、發熱或微微出汗，是因為體表血流上升，使體內熱量往外散失，因此身體核心溫度反而會下降。也就是說，感覺變暖並不等於真的能幫你保暖。

日本早稻田大學人類科學研究中心的研究亦發現，受試者在飲酒後皮膚血流與出汗量上升，深層體溫約在20分鐘後開始下降，最終比未飲酒者低約0.3°C。專家提醒，酒精使熱量流失，並非寒冷環境中的保暖方式。換言之，酒精讓你感覺變暖，是因為你正在散失本來需要保存的熱量。因此，喝酒並不是在寒冷環境下保暖的好方法。

喝咖啡無法幫助醒酒

酒精與咖啡因是全球使用率最高的兩種飲品成分，但「喝咖啡能讓醉酒者清醒」仍屬錯誤觀念。研究指出，咖啡因或許能短暫提升警覺性，但無法抵銷酒精對反應速度與判斷力的影響。

波士頓大學公共衛生學院以含咖啡因與不含咖啡因的不同啤酒進行駕駛模擬測試，結果顯示加入咖啡因並不能改善注意力或駕駛表現。專家強調，無論喝多少咖啡，只有時間才能讓酒精真正代謝。

咖啡 德國 波士頓

