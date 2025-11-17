我的頻道

iPhone 17「宇宙橙」用濕紙巾擦竟掉色 蘋果更新清潔指南

世界新聞網／輯
iPhone 17 Pro系列的藏藍色、宇宙橙色是今年熱門人氣選擇。(本報資料照片／記者黃筱晴攝影）
近期社群平台上出現多支影片聲稱，蘋果今年推出的 iPhone 17 Pro Max「宇宙橙」在擦拭後竟然出現「掉色」現象，不少用戶擔心新機塗層或顏色品質出現問題。蘋果也悄悄更新了清潔指南，提醒使用者正確保養方式。

根據蘋果說明，iPhone 17 系列與 iPhone 16 Pro、15 Pro 等機型均採用紋理磨砂玻璃與 Ceramic Shield 機背設計，這類材質容易產生所謂的「材質轉移」（material transfer）。簡單來說，就是牛仔褲、衣物或包袋上的微量色料在摩擦後附著於機身上，看起來像是刮痕或色斑，但多數情況下只需用柔軟、微濕的布輕擦即可去除。

此外，Pro系列金屬邊框的表面處理也可能因皮膚油脂而暫時改變顏色，使亮橙色看起來略帶粉紅或黯淡。這類現象屬正常狀況，並非永久性退色。

蘋果指出，只有少數清潔產品適合用於 iPhone，包括70%異丙醇濕巾、75% 乙醇濕巾與不含漂白成分的消毒濕巾。即便如此，使用時仍需輕柔擦拭，並在清潔後以微濕的無絨布去除殘留物。

若使用不當的清潔產品，則可能導致更嚴重的後果。包含漂白劑、過氧化氫（雙氧水）或具研磨性的清潔劑，都可能損壞抗指紋塗層、刮傷玻璃，甚至造成永久性色差。此外，高壓空氣、噴霧式清潔劑或任何形式的清潔浸泡，同樣會對機身造成傷害。

為避免清潔造成二次損傷，蘋果建議在清潔手機前先關機並拔除所有線材，再以輕微潮濕的布擦拭機身，同時避免水分進入開孔；若手機沾上化妝品、墨水、肥皂、酸性食物或乳液，應立即清潔，以防殘留物影響外觀。消毒濕巾則應遵照官方建議，僅作偶爾且溫和的使用。

蘋果提醒，遵循官方方法、避免強效化學品，才能讓亮橙色機身長期保持鮮明與潔淨。

iPhone iPhone 17 iPhone 16

