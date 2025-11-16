我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公寓管理員與包裹賊衝突亡？案情反轉 警釋放嫌犯

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

「出神入化3」連奪北美單日、周末票房冠軍

中新社／洛杉磯16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「出神入化3」首映連奪北美單日和周末票房冠軍。（美聯社）
「出神入化3」首映連奪北美單日和周末票房冠軍。（美聯社）

「出神入化3」（Now You See Me：Now You Don’t）首映連奪北美單日和周末票房冠軍，然而開畫票房成績未及前作。 據票房統計網站BoxOfficeMojo11月16日發布的電影市場數據，33部影片北美周末票房（11月14日至16日）報收約7436萬美元，較前一周末減少約8%。 　　

驚悚犯罪片「出神入化3」11月14日上映，以約2130萬美元首映周末票房在最新一期北美周末票房排行榜力拔頭籌。加上北美以外市場，其總票房現約7550萬美元。「出神入化」系列電影2013年面世，第一部和2016年推出的第二部均取得逾3億美元全球票房，但第二部票房與口碑都有所下滑。此番時隔9年推出「出神入化3」，由魯賓弗來舍（Ruben Fleischer）執導，依然由知名演員傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）、伍迪哈里遜（Woody Harrelson）等主演，首映周末票房成績在該系列中墊底。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.3、MTC評分50、爛番茄新鮮度59%（106評），CinemaScore打分為B＋，幾項評分和前作高低互見。

科幻冒險動作片「逃亡遊戲」以約1700萬美元首映周末票房居榜單次席。（美聯社）
科幻冒險動作片「逃亡遊戲」以約1700萬美元首映周末票房居榜單次席。（美聯社）

與「出神入化3」同日上映的新片——「逃亡遊戲」（The Running Man）和「守護者」（Keeper），也進入本期北美周末票房十強。 科幻冒險動作片「逃亡遊戲」以約1700萬美元首映周末票房居榜單次席。該片由艾德格萊特（Edgar Wright）執導並聯合編劇，主演陣容包括葛倫鮑威爾（Glen Powell, Jr.）和喬許·布洛林（Josh Brolin）等，開畫反響為IMDb評分6.8、MTC評分56、爛番茄新鮮度64%（212評），CinemaScore打分為B＋。 

知名電影人奧茲柏金斯（Osgood Perkins II）執導的恐怖片「守護者」，以約250萬美元首映周末票房躋身本期榜單第7位。該片由塔提阿娜瑪斯拉尼（Tatiana Maslany）主演，開畫反響平平，僅獲IMDb評分5.9、MTC評分52、爛番茄新鮮度49%（51評），CinemaScore打分低至D＋。

在新片衝擊下，好萊塢明星艾兒芬妮（Elle Fanning）主演的「終極戰士：殺戮星球」（Predator：Badlands），第二個上映周末票房環比下跌67.5%，以約1300萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。這部科幻冒險動作片北美票房現約6630萬美元，總票房約1.36億美元。

隨著放映影院數量減少，恐怖片「闇黑電話2」（Black Phone 2）以約265萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第5位。其北美票房與總票房分別小幅增至約7467萬美元和1.28億美元。

新的一周，奇幻歌舞愛情片「魔法壞女巫2」（Wicked：For Good）、喜劇劇情片「日租家庭」（Rental Family）和戰爭動作片「永生戰士2」（Sisu：Road to Revenge）將於11月21日上映。

好萊塢

上一則

全包式行程不見得就能放開玩 下訂前注意4件事

下一則

iPhone戰略巨變 傳發表會「1年2次」大拆分 旗艦vs.入門款錯開半年

延伸閱讀

遇政治寒流 「鬼滅」在中首映票房仍佳 官媒還正面評價

遇政治寒流 「鬼滅」在中首映票房仍佳 官媒還正面評價
娛樂／「刺殺小說家2」視效大升級 票房卻腰斬

娛樂／「刺殺小說家2」視效大升級 票房卻腰斬
華航北美飛亞洲 假期優惠8折起 攜手西南航空推一站式訂票

華航北美飛亞洲 假期優惠8折起 攜手西南航空推一站式訂票
「殺戮星球」周末票房4000萬稱霸 超出市場預期

「殺戮星球」周末票房4000萬稱霸 超出市場預期

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
三星座先苦後甜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

2025-11-11 22:05
「近三年豆瓣評分人數超過20萬」的高分古裝劇TOP10榜單出爐。左為「長相思」、右為「蓮花樓」。(取材自豆瓣)

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

2025-11-12 19:05
有些星座天生就比較難與他人建立深厚的情誼。（圖／123RF）

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

2025-11-11 00:18
五部人氣陸劇出爐。圖為「唐朝詭事錄之長安」。（取材自豆瓣）

五部人氣劇評 「唐朝詭事錄之長安點」奪冠、第二名連看8集停不下

2025-11-11 20:05
一名紐約男子分享家人病逝後，家屬收到將近20萬元的醫療帳單，他靠著自己的金融知識和AI的輔助，成功將金額削減到3.7萬元。醫療費用示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

2025-11-13 19:05

超人氣

更多 >
3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭