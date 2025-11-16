「出神入化3」連奪北美單日、周末票房冠軍

「出神入化3」首映連奪北美單日和周末票房冠軍。（美聯社）

「出神入化3」（Now You See Me：Now You Don’t）首映連奪北美單日和周末票房冠軍，然而開畫票房成績未及前作。 據票房統計網站BoxOfficeMojo11月16日發布的電影市場數據，33部影片北美周末票房（11月14日至16日）報收約7436萬美元，較前一周末減少約8%。

驚悚犯罪片「出神入化3」11月14日上映，以約2130萬美元首映周末票房在最新一期北美周末票房排行榜力拔頭籌。加上北美以外市場，其總票房現約7550萬美元。「出神入化」系列電影2013年面世，第一部和2016年推出的第二部均取得逾3億美元全球票房，但第二部票房與口碑都有所下滑。此番時隔9年推出「出神入化3」，由魯賓弗來舍（Ruben Fleischer）執導，依然由知名演員傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）、伍迪哈里遜（Woody Harrelson）等主演，首映周末票房成績在該系列中墊底。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.3、MTC評分50、爛番茄新鮮度59%（106評），CinemaScore打分為B＋，幾項評分和前作高低互見。

科幻冒險動作片「逃亡遊戲」以約1700萬美元首映周末票房居榜單次席。（美聯社）

與「出神入化3」同日上映的新片——「逃亡遊戲」（The Running Man）和「守護者」（Keeper），也進入本期北美周末票房十強。 科幻冒險動作片「逃亡遊戲」以約1700萬美元首映周末票房居榜單次席。該片由艾德格萊特（Edgar Wright）執導並聯合編劇，主演陣容包括葛倫鮑威爾（Glen Powell, Jr.）和喬許·布洛林（Josh Brolin）等，開畫反響為IMDb評分6.8、MTC評分56、爛番茄新鮮度64%（212評），CinemaScore打分為B＋。

知名電影人奧茲柏金斯（Osgood Perkins II）執導的恐怖片「守護者」，以約250萬美元首映周末票房躋身本期榜單第7位。該片由塔提阿娜瑪斯拉尼（Tatiana Maslany）主演，開畫反響平平，僅獲IMDb評分5.9、MTC評分52、爛番茄新鮮度49%（51評），CinemaScore打分低至D＋。

在新片衝擊下，好萊塢 明星艾兒芬妮（Elle Fanning）主演的「終極戰士：殺戮星球」（Predator：Badlands），第二個上映周末票房環比下跌67.5%，以約1300萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。這部科幻冒險動作片北美票房現約6630萬美元，總票房約1.36億美元。

隨著放映影院數量減少，恐怖片「闇黑電話2」（Black Phone 2）以約265萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第5位。其北美票房與總票房分別小幅增至約7467萬美元和1.28億美元。

新的一周，奇幻歌舞愛情片「魔法壞女巫2」（Wicked：For Good）、喜劇劇情片「日租家庭」（Rental Family）和戰爭動作片「永生戰士2」（Sisu：Road to Revenge）將於11月21日上映。