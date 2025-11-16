好市多單片披薩比整張可口？媒體揭2理由 再教如何變酥脆

網友認為，Costco販售的單片披薩比一整張酥脆可口。披薩示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Muffin Creatives)

美式賣場好市多 美食區，最受歡迎的商品除1.5美元的熱狗，還有划算的披薩。會員認為，在風味及口感上，現場販賣的單片披薩都明顯勝過一整張18吋披薩，背後原因到底是什麼？外媒分析指出，關鍵可能與「新鮮度」與「包裝方式」有關。

根據The Takeout報導，好市多的披薩以鬆軟的餅底、酸甜平衡的醬汁與滿滿的配料著稱，且價格親民，一整張18吋披薩售價9.95美元，單片售價1.99美。雖然整個披薩在價格上更划算，但在Reddit論壇上，不少會員卻認為單片披薩在口感上遠勝整個披薩。

有網友指出，單片披薩的餅皮較酥脆、味道也更新鮮，而整個披薩放進紙盒帶走後，容易因蒸氣受潮而變得濕軟，「整個放進紙盒後會被蒸氣悶濕，這對我來說就毀了披薩。」

新鮮度與紙盒惹的禍

報導指出，這並非什麼「披薩陰謀論」，因為好市多販售的單片與整張披薩其實來自同一批現烤批次，只是呈現方式不同。真正的差異在於單片通常是現場即食，保留剛出爐的酥脆口感；而整個披薩往往要帶回家才吃，放進紙盒後被悶熱蒸氣破壞口感。

此外，紙盒本身也被認為是導致口感下降的關鍵之一。多數披薩盒材質會困住水氣，使得餅皮軟化。這種現象在起司用量驚人的好市多披薩上更為明顯。

想吃酥脆披薩？這樣做就對了

盡管整個披薩容易變得濕軟，報導指出其實仍有補救方法。只要利用廚房常見的小家電重新加熱，就能恢復酥脆口感。另一個技巧則是下單時請店員不要先切片，能減少餅皮受潮的面積。

好市多單片披薩比整張可口？外媒揭2大理由 再教如何變酥脆

TVBS新聞網