女患者就診遭他舔乳摸胸 噁男治療師辯「學術研究」無罪獲釋

奧地利1名男性物理治療師竟趁著職務之便，不僅撫摸女患者的胸部，還將對方的乳頭含入口中。示意圖。(取材自Unsplash/National Cancer Institute)

奧地利先前傳出一起離譜案件，一名男性物理治療師竟趁著職務之便，不僅撫摸女患者的胸部，還將對方的乳頭含入口中，他被告上法院後竟辯稱此舉是為了「學術研究」，沒想到法官採信這樣的說法，並在本月判這名男性物理治療師無罪釋放。

就診被舔乳摸胸

每日郵報報導，這起事件發生在奧地利因斯布魯克（Innsbruck），1名30多歲的女子日前來到診所、向這名44歲的男性物理治療師求助，她透露自己有肌肉緊繃、頸部疼痛和經期不適等症狀，沒想到對方竟在治療過程中撫摸自己的胸部，甚至將乳頭含入口中。

女患者一氣之下將這名物理治療師告上法院，後者在法庭上表示「是的，我摸了她的乳房，還把一個乳頭含進嘴裡」，接著解釋女患者有動過隆乳手術，自己是想知道隆乳後植入物的觸感如何才這麼做，因為他希望妻子未來也可以動同樣的隆乳手術。

這名男性物理治療師接著表示「這可以說是一項學術研究，我當時並沒有把她當作病人，而是當作朋友，我事前還詢問是否可以讓我看」，據報導，這名女患者確實是這位物理治療師及其妻子的朋友。

女患者表示「在之前的幾次就診中，他就發表過性別歧視 言論」，當天被舔舐乳頭後，她也立即要求停止，並叫對方「去對你老婆這樣做」，

最終，法官博勒（Michael Bohler）認為男性物理治療師的說法「並非完全不可信」，而且女患者是自己脫下內衣，甚至表示「我在此案中看不出任何性意圖」，因此宣判無罪釋放。

女患者就診遭他舔乳摸胸！噁男治療師辯「學術研究」竟無罪獲釋

TVBS新聞網