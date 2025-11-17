我的頻道

TVBS新聞網／實習編輯 鄒昀孝 報導
一名男子分享自己飛機靠窗位踩雷經驗。示意圖，非新聞當事者。（圖／123RF）
許多旅客在搭飛機時會選擇靠窗座位，以欣賞外面的風景，不過除了欣賞風景，座位的舒適度更加重要，特別是在長途航班，座位的舒適與否影響了整個航班體驗。根據媒體報導，一名搭乘「英國航空（British Airways）」的乘客分享了自己在長途飛行中選了一個非常可怕的座位，差點要經歷長達14小時的惡夢旅途。

根據每日郵報報導，一名男子搭乘了英國航空從馬來西亞吉隆坡飛往英國倫敦的航班，他特地選擇了一個靠窗的座位：41A，但沒想到入座後卻是惡夢的開始。

他發現這個41A旁不但沒有窗戶，座位左側空間還特別窄小，更誇張的是，機上的娛樂設備竟然放在了座位下方的空間，此外該名男子的旁邊還坐了兩位高大的乘客。他也補充到，由於自己身高186公分，被座位擠得非常不舒服，一想到要維持這個姿勢長達14小時，他就感到自己彷佛身處人間煉獄。

不過慶幸的是，在經過一個小時的惡夢後，空姐似乎看出男子的不適，因此免費幫他們更換了座位，但他還是奉勸大家不要選擇這個位子，「我只是想警告大家，千萬不要預訂這個座位」。

靠窗位不一定有窗 旅客選位須留意

不過除了該名男子，此前也有過旅客對不同航空已預定的靠窗座位感到失望的情況。事實上，由於每家航空機型設計不同，因此不是每個靠窗位旁邊都有窗戶，通常航空公司會特別在選擇座位的頁面提醒乘客，民眾在選擇座位時要特別注意。

靠窗位變惡夢！男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

TVBS新聞網

