水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

對於家中排水孔發生堵塞，專家提醒「小蘇打+白醋」的方法並非總是有效。示意圖。（取材自Pexels＠Annushka Ahuja）

家裡廚房與廁所的排水孔常發生堵塞，讓你感到困擾嗎？網路最常見的解方是採用「小蘇打+白醋」的泡泡清潔法。不過，專家表示，各處引發堵塞的原因不同，這方法並非總是有用，應該要對症下藥。如在面對浴室阻塞，專家推薦「排水蛇」；至於廚房油垢，則推薦選用「酵素型清潔劑」。

浴室堵塞：化學方法不適用

據daily express報導，確認堵塞位置很重要，應依照堵塞類型採取不同對策。廚房排水管通常會積聚油脂和食物殘渣，而浴室則是肥皂垢、毛髮和脫落的皮膚碎屑等混合物導致阻塞。

Ace Plumbing負責人、資深水電師傅康福特（Justin Cornforth）指出，面對浴室的頑固阻塞物時，特別是毛髮造成的阻塞，傳統的小蘇打+白醋可說是毫無作用，他認為「最好使用機械方法，而不是化學方法」。康福特推薦使用排水蛇（drain snake），稱其為「清除堵塞的絕佳工具」，可有效勾除頭髮，恢復排水順暢。

此外，他強調材質的重要性：「不鏽鋼製的排水蛇耐用，效果長久」，比起容易斷裂的廉價塑膠款更可靠。若沒有排水蛇，也可用鐵線衣架替代，只要將衣架拉直、一端保留小鉤，小心插入排水孔即可勾出頭髮與其他殘渣。

廚房堵塞：酵素清潔更環保

至於廚房排水孔，常因油脂和食物殘渣而堵塞，此時使用酵素型清潔劑效果更佳。這類天然清潔劑利用酵素，有時會搭配細菌，能分解油脂、澱粉及蛋白質等有機物。

康福特表示，相較於白醋、小蘇打，甚至於強力化學清潔劑，酵素清潔劑對油脂堵塞「更有效」。雖然作用時間較長、礦物質堆積效果有限，但其溫和、環保的特性使其成為日常廚房維護的首選。

報導總結，對於不想再使用傳統白醋加小蘇打清潔法的人來說，上述實用又天然的方法經水電專家認可，不僅能有效清除堵塞，也不會損害管線。

