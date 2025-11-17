5城市風景美、物價低 25萬美元存款與社安金就能過得愜意

存款不多但想在風景優美、生活成本低的城市退休，可考慮格林維爾等5個城市。格林維爾城市一景。（取材自unsplash.com@Brad Shortridge）

如果夢想中的退休生活是走出大門就能聞到大平洋的味道，或是在紐約中央公園裡散步，25萬的存款可能不太夠；但如果能把視野放寬，其實美國有好幾個風景優美又物價低廉的地點，GOBankingRates報導列出5個適合存款不多，再把社安金 福利納入考量後能過舒適退休生活的城市。

1. 內布拉斯加州林肯市（Lincoln）

人口：30萬619人

宜居分數：84/100分

單身含房租的每月估計支出：2139元

對許多美國人而言，林肯市以內布拉斯加大學的Cornhuskers橄欖球隊聞名，但如果不想讓退休生活都圍繞在橄欖球上，林肯市還有許多自然與文化消遣。從小徑、公園到博物館、花園到州議會大廈等文化景點，林肯市的生活步調較慢，但物價低廉、宜居分數很高；對退休人士更棒的是，2024年起該州將不再對社會安全金徵稅。

2. 內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）

人口：48萬9265人

宜居分數：83/100分

單身含房租的每月估計支出：2471元

如果是波克夏公司的粉絲，搬到奧馬哈能讓你更有優勢，因為該公司每年在此舉辦著名的股東大會。但這座居住將近50萬人口的城市還有無數便利設施，像是NCAA男子大學世界大賽（NCAA Men's College World Series）、全國第一名的亨利多立動物園和水族館（Henry Doorly Zoo and Aquarium）。低廉的生活成本和高生活品質，又不會對社安金課稅，奧馬哈能最大發揮退休儲蓄的價值。

3. 賓州匹茲堡（Pittsburgh）

人口：30萬7688人

宜居分數：84/100分

單身含房租的每月估計支出：2706元

雖然匹茲堡仍有鋼鐵都市的名聲，但那個時代已經遠去，現今這座城市成為人工智慧、航空工業、機器人與軟體業發展的高科技中心。優良的醫療照護系統、大型體育賽事與自然美景讓匹茲堡有極高的宜居分數；而且稅務方面對銀髮退休族也很友善，根據美國退休人員協會（AARP），除了不用繳社會安全稅，退休帳戶收入也無須繳稅。

4. 南卡羅萊納州格林維爾（Greenville）

人口：7萬4317人

宜居分數：80/100分

單身含房租的每月估計支出：2746元

不論是居民或遊客，格林維爾有各種戶外景點，全年氣候怡人，城市中心就有公園、登山小徑和瀑布。格林維爾最近還花費超過10億元整修市中心，正是考慮搬到該城市的好時機。對退休人士而言，65歲以上者收入有1萬5千元的扣除額，其中包含退休金 的1萬元扣除額，而且該州不課社會安全稅。

5. 亞利桑那州圖森（Tucson）

人口：55萬4013人

宜居分數：73/100分

單身含房租的每月估計支出：2240元

圖森或許不像鳳凰城（Phoenix）那麼知名，但是對想在生活成本低又環境優美的城市過退休生活的人來說，圖森是很棒的選擇。全年陽光充足是吸引銀髮族的最大原因之一，而且還有博物館、歷史建築、植物園與西班牙傳教風格建築等等。圖森也沒有社會安全稅，整體生活成本低廉。