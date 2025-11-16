全包式行程不見得就能放開玩 下訂前注意4件事

有些號稱全包式的旅遊行程其實有條件限制或隱藏費用，專家建議下訂前要看清楚細項。度假村示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Shawn Lee）

全包式套裝行程聽起來很美好，只要付一筆錢就能盡情享受所有餐點、飲料與活動，事實上雖然許多套裝旅遊行程確實如此，但有些全包式行程定義不同，不仔細閱讀規章恐怕讓人敗興而歸，或是在旅行結束後意外收到一筆鉅額帳單。TravelHost報導訪問旅遊專家帕迪（Sarah Pardi），分享下訂全包式行程前要注意的事項。

帕迪說，名稱寫著「全包式」不代表行程涵蓋所有項目，度假村、郵輪 、飯店和旅行社可能有數種不同的全包套裝選項，每一種提供的內容、優惠與除外項目都不同，也可能附帶限制，例如行程可能涵蓋特定活動，但享受程度有限；或是行程聲稱包含餐點，但只限特定菜單或餐廳。

帕迪說，下訂前也要瞭解如果到了目的地後，無法或不想使用行程裡的某些項目，是否能獲得點數，還是直接喪失該權益。這對於包含特殊或非標準項目的行程特別重要。另外全包式套餐的好處就是能盡情享受自己喜歡的項目，像是溫泉或飲品，但要仔細檢查是否有使用額度上限或其他限制，避免後來才發現全包式套餐並非真正的「全包」。

就算套餐包含所有想要的項目，也要注意是否有隱藏費用。帕迪說，應仔細閱讀收費規則，即使是套餐內的活動或優惠也可能附帶額外費用、手續費或強制性小費 。這些隱藏費用很可能累積成一筆不小的金額，為了避免回家後收到驚人的帳單，簽字以前就要清楚自己購買的項目、限制和隱藏費用，才能盡情享受假期。