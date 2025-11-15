什麼時候該換冬季胎？參考「77法則」簡單又安全

判斷何時該換冬季胎，可以參考簡單的「77法則」。雪地駕車示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Daniel Foster）

冬季開車時要特別注意安全，搭配季節使用正確且適合的輪胎很重要，什麼時候該換上冬季輪胎也很重要，太陽報（the Sun）報導專家分享判斷換冬季胎和夏季胎的「77法則」，讓人能依據天氣決定換輪胎的時機，確保行車安全。

冬季胎使用特殊的橡膠配方製成，在寒冷的氣候還能維持彈性、保持柔軟，很難變硬，與其等到初雪時才換冬季胎，有另一個更簡單也更安全的辦法，也就是看天氣預報中的溫度變化來決定的「77法則」。

一旦每天的溫度降至攝氏7度（華氏45度）以下且連續七天，就表示換冬季胎的時間到了，這規則也適用於春季時換回夏季胎或四季胎，也就是當地每天的氣溫都在攝氏7度（華氏45度）以上且連續七天時，就可以換夏季胎或四季胎了。

遵循這個法則非常重要，太早換冬季輪胎會導致車輛操控性和抓地力下降；由於冬季胎使用更柔軟、更具彈性的橡膠製成，胎面花紋磨損速度比較快。這種橡膠在溫暖的路面上更容易老化，不僅會縮短輪胎壽命，性能也會降低。

太晚才換也不行，一旦氣溫降至攝氏7度以下，夏季胎就會變得僵硬。由於橡膠的彈性不足，無法像正常情況下彎曲並抓緊路面每一處，因此抓地力會下降，進而影響車子剎車和轉彎的表現，因為車輛無法獲得足夠的抓地力來對這些操作做出應有的反應。

雖然四季胎比夏季胎在嚴寒的天氣中更具彈性，但一旦氣溫降至攝氏7度以下仍可能變硬，一樣導致性能下降。

遵循77法則可以讓冬季的開車生活更輕鬆，依照氣象預報，及早預約換輪胎的時間，還能避開初雪後預約換冬季胎的人潮，還能在下雪前就換好輪胎，保障駕駛、乘客和車輛在冬季行車時的安全。