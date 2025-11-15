3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

3生肖11月下旬霉運盡散。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

時運輪轉，命運總會在某個關鍵時刻迎來轉折。根據《搜狐》生肖運勢分析，2025年11月下旬，生肖豬、生肖狗與生肖雞將集體走出低谷，財氣漸旺、貴人相助、事業順勢起飛，可謂「大劫已過、橫財臨門」。他們的人生將從此開啟嶄新篇章，實現一飛沖天的逆襲。

生肖豬：時來運轉 橫財上門

屬豬的人性格豁達、勤勞踏實，即使前段時間經歷波折，也從未失去信心。進入11月下旬後，他們的整體運勢明顯回升，特別是在工作與財運方面，將迎來久違的高光時刻。努力多年終於得到領導賞識，有機會升職加薪或獲得重要項目負責權。部分人還會因投資、合作或副業收益暴增，迎來「意外之財」。對屬豬者而言，這段時間不僅是財富積累的起點，更是自信與地位同步提升的關鍵時期。

生肖狗：困局解封 貴人相助

忠誠踏實的屬狗人，過去數月常感事事不順，職場困局重重。但在11月下旬，他們的努力終將迎來轉機。沉積已久的問題將獲得圓滿解決，貴人出現為事業添助力，工作進展順利、名聲漸起。財運同樣明顯回升，特別是早期投入的副業或理財項目開始獲利，成為現金流的新來源。此外，屬狗的人際關係也將進入和諧期，不僅獲得同事支持，還有望結識推動事業的關鍵人物。

生肖雞：化險為夷 順勢高飛

機智果敢的屬雞人，過去雖遭挑戰，但憑聰明與行動力，11月下旬終將迎來全面轉運。先前阻礙進展的難題將逐一化解，財氣旺盛、貴人臨門。特別是在談判與合作方面，屬雞者將憑敏銳判斷力與語言魅力獲得主動權，不僅能賺得橫財，更有機會在事業上實現躍升。部分人還會在新合作或創業中脫穎而出，開創事業新局。

整體而言，生肖豬、狗、雞在11月下旬迎來命運反轉期。過去的挫折與霉運將煙消雲散，取而代之的是財富累積、事業飛躍與人際和順。專家提醒，若能保持謙虛心態、腳踏實地行事，這波「轉運潮」將成為他們通往成功的契機。對這三大生肖而言，2025年歲末不僅是結束，也是新一段繁華人生的開始。