我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
3生肖11月下旬霉運盡散。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）
3生肖11月下旬霉運盡散。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

時運輪轉，命運總會在某個關鍵時刻迎來轉折。根據《搜狐》生肖運勢分析，2025年11月下旬，生肖豬、生肖狗與生肖雞將集體走出低谷，財氣漸旺、貴人相助、事業順勢起飛，可謂「大劫已過、橫財臨門」。他們的人生將從此開啟嶄新篇章，實現一飛沖天的逆襲。

生肖豬：時來運轉 橫財上門 

屬豬的人性格豁達、勤勞踏實，即使前段時間經歷波折，也從未失去信心。進入11月下旬後，他們的整體運勢明顯回升，特別是在工作與財運方面，將迎來久違的高光時刻。努力多年終於得到領導賞識，有機會升職加薪或獲得重要項目負責權。部分人還會因投資、合作或副業收益暴增，迎來「意外之財」。對屬豬者而言，這段時間不僅是財富積累的起點，更是自信與地位同步提升的關鍵時期。

生肖狗：困局解封 貴人相助 

忠誠踏實的屬狗人，過去數月常感事事不順，職場困局重重。但在11月下旬，他們的努力終將迎來轉機。沉積已久的問題將獲得圓滿解決，貴人出現為事業添助力，工作進展順利、名聲漸起。財運同樣明顯回升，特別是早期投入的副業或理財項目開始獲利，成為現金流的新來源。此外，屬狗的人際關係也將進入和諧期，不僅獲得同事支持，還有望結識推動事業的關鍵人物。

生肖雞：化險為夷 順勢高飛 

機智果敢的屬雞人，過去雖遭挑戰，但憑聰明與行動力，11月下旬終將迎來全面轉運。先前阻礙進展的難題將逐一化解，財氣旺盛、貴人臨門。特別是在談判與合作方面，屬雞者將憑敏銳判斷力與語言魅力獲得主動權，不僅能賺得橫財，更有機會在事業上實現躍升。部分人還會在新合作或創業中脫穎而出，開創事業新局。

整體而言，生肖豬、狗、雞在11月下旬迎來命運反轉期。過去的挫折與霉運將煙消雲散，取而代之的是財富累積、事業飛躍與人際和順。專家提醒，若能保持謙虛心態、腳踏實地行事，這波「轉運潮」將成為他們通往成功的契機。對這三大生肖而言，2025年歲末不僅是結束，也是新一段繁華人生的開始。

生肖運勢

上一則

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

延伸閱讀

財神眷顧：3大生肖將迎豐厚進帳、好運連連到年底

財神眷顧：3大生肖將迎豐厚進帳、好運連連到年底
4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由
3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」
「女人最想主動出擊」三星座男 他渾身散發強烈氣場：來約我吧 | 世界新聞網

「女人最想主動出擊」三星座男 他渾身散發強烈氣場：來約我吧 | 世界新聞網

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
三星座先苦後甜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

2025-11-11 22:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
「近三年豆瓣評分人數超過20萬」的高分古裝劇TOP10榜單出爐。左為「長相思」、右為「蓮花樓」。(取材自豆瓣)

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

2025-11-12 19:05
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05
有些星座天生就比較難與他人建立深厚的情誼。（圖／123RF）

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

2025-11-11 00:18

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」