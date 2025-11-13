Resco被稱「華人版好市多」 但六大特色讓它和美式賣場不同

位於工業市的利購超市，自2024年開業在社媒上引起許多討論，被不少民眾暱稱為「華人版好市多」。（世界日報／世說新聞團隊／攝影）

位於洛杉磯東部南加工業市（City of Industry）的利購（Resco ）超市，自2024年開業後不斷引發熱議。這間被被暱稱為「華人版好市多 」的賣場販售琳瑯滿目又大份量的商品，可以買到來自中國、泰國和日本等國的商品，其中許多進口商品在原販售國家外幾乎很難找到。在利購購物似乎和逛好市多沒兩樣，但其實利購有些特點讓它與眾不同，並不只是亞洲版的好市多（Costco）、Sam’s Club或任何倉儲式賣場。Daily Meal報導介紹利購的六大特色，讓人一窺這個新崛起採買勝地的不同之處。

1. 可以選擇是否辦會員

一進門就能立刻發現利購和好市多的第一個不同，也就是會員。去好市多時，在門口要先停下並出示或掃描會員證才能入內，但利購並沒有強制一定要會員才能購物，任何人都能踏著愉悅的步伐入內並且買到高興為止。

雖然沒有強制要求會員，但利購也有會員，一年的費用只要20美元，申辦的話能以會員價購買指定商品，還有季節性促銷活動，這個會員價比起好市多的65美元便宜很多，若會定期上利購採買，很值得辦會員。

符合資格的企業和組織還可以申辦30美元的企業會員，享受和會員相同的福利並免營業稅。除了購物有優惠之外，會員還能根據消費金額獲得回饋，這和好市多的黑鑽卡會員等級類似。

2. 食品是銷售主力

食品是好市多的亮點之一，但不是唯一，好市多幾乎什麼都有賣，電子產品、家具、服飾、電器，只要講得出來的好市多都有賣，去一次好市多就差不多能把生活所需物品買齊，買食品雜貨之餘還可以配眼鏡、買輪胎、添購餐桌餐椅，但利購不是如此，他們銷售的主要商品是食品。

利購也有賣非食品的商品，但那些商品也和食物有關，例如餐具區的碗盤和杯子，也有賣烹飪工具讓人可以處理和料理購買的食材，例如電鍋和攪拌、切碎和切丁的工具。基本上，顧客可以在利購找到任何需要的廚房工具，但別指望能在利購買到布置家裡的裝飾品，或是帶走一台高畫質電視。

3. 生鮮區主打亞洲特色的蔬果

像榴槤這樣以濃郁味道著稱的水果，在一般美國超市很難找到，但在利購，榴槤只是眾多商品中的一種而已，蓮藕、青江菜、椰子和芋頭等亞洲農產品都是顧客最近發現的特色商品，而利購不只賣這些其他地方少見的國際農產品，也有賣常見的蔬果，價格都很實惠，特別是會員價更是優惠。

利購（Resco）被稱為「華人版好市多」，販售多種一般美國超市少見的亞洲食材，例如榴槤、芋頭和青江菜。超市榴槤示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Aiva Apsite）

例如，利購的秋季優惠中，兩磅的新鮮紅蘿蔔只要99分，價錢是當地沃爾瑪（Walmart）的一半，三磅重的洋蔥價差也類似，因此在利購不但能用實惠價格購買每天或每周所需的生鮮蔬果，若想烹煮亞洲菜餚，利購讓你能輕鬆買到所需食材。

4. 沒有美食區

常去好市多的人應該對其高人氣的美食街不陌生，特別是熱狗和汽水的組合，點一片熱呼呼的披薩更是結束累人的採買後最好的慰勞。但以上這些餐點和情節都不會在利購發生，所以別幻想可以在利購填飽肚子而空腹前往，最後可能會帶著飢餓而歸。

雖然利購沒有美食區，但和好市多一樣，店內各處也有提供試吃，例如水餃和奶茶，雖然試吃的分量不像好市多的熱狗那樣令人滿足，但也是購物時的小樂趣，也是發現新商品的有趣方法。

5. 肉類和海鮮區有很多少見的含蛋白質食品

和好市多相同，利購也有賣常見的牛肉、雞肉、豬肉和海鮮等肉類生鮮食品，但如果想找不常見的肉品，到利購就對了。雞肉的部分，除了常見的雞胸肉和雞腿，你還可以找到雞腳這個港點的常見食材；豬排和豬肋骨當然能買到，但利購還有豬腦、豬心、腰子和豬舌。

利購的和牛區吸引了許多網路美食網紅和部落客的目光，那些有著美麗大理石紋的肉雖然不便宜，但品質上乘，那些顧客炫耀自己買到的牛排都是A5的最高等級。利購的另一項人氣商品是他們的火鍋肉片，切得薄薄的羊肉、豬肉和牛肉都分裝好，隨時可以放入冒著泡泡和美味的湯鍋中。

6. 目前只有一間店

利購在去年1月開幕，相較於第一間門市在1983年開張的好市多，算是超市界的超級新生。好市多花了好幾年才發展到今天的規模，會員可以憑藉會籍到任一間分店消費，而利購現在已經是顧客、美食愛好者和網紅的心頭好，可以預期未來可能會有類似好市多的發展。

位於工業市的店是利購目前唯一的門市，店家至今沒有宣布展店計畫，因此只有附近居民和到該處一遊的觀光客才有在利購購物的機會，不過隨著網路的快速傳播，利購的名聲逐漸遠播，很多人都希望自己家旁邊也能有間利購，消費者可以靜待發展。