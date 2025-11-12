近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

我的頻道

「近三年豆瓣評分人數超過20萬」的高分古裝劇TOP10榜單出爐。左為「長相思」、右為「蓮花樓」。(取材自豆瓣)
「近三年豆瓣評分人數超過20萬」的高分古裝劇TOP10榜單出爐。左為「長相思」、右為「蓮花樓」。(取材自豆瓣)

2025年古裝劇市場雖有龔俊「暗河傳」、侯明昊「入青雲」與楊洋「凡人修仙傳」等話題劇，但與過往「慶餘年」、「永夜星河」、「長相思」等現象級作品相比，今年的出圈度略顯不足。根據「搜狐」近期統整出「近三年豆瓣評分人數超過20萬」的高分古裝劇TOP10榜單，堪稱觀眾心中真正的口碑之作。「長相思」排第五，「蓮花樓」第三，而冠軍「唐朝詭事錄之西行」更以零負評榮登榜首。

第十名：趙麗穎、林更新「與鳳行」— 豆瓣7.2分 

2024年播放量僅次「慶餘年」，實景與特效呈現中式美感；趙麗穎跨界擔任監製，故事講述上古最後一位神君「行止」與靈界碧蒼王沈璃的愛情線，質感獲肯定。

第九名：張若昀、李沁「慶餘年2」— 豆瓣7.3分 

延續第一季的反轉與幽默節奏，續作未崩盤、口碑穩健；人物延展保持水準。第三季已確認籌備，檔期未定。

第八名：虞書欣丁禹兮「永夜星河」— 豆瓣7.6分 

改編「黑蓮花攻略手冊」，走輕喜風，開局笑點密集；「小作精×傲嬌男」人設討喜，二搭火花強，製作與選角被評「對味」。

第七名：孟子義、李昀銳「九重紫」— 豆瓣7.8分 

2024年末黑馬，重生宅鬥但不流於爽劇套路；導演、編劇把控拔高整體質感，「一夢兩世」CP感強，帶動兩人二搭「尚公主」持續走紅。

第六名：楊紫李現國色芳華」（上）— 豆瓣7.8分 

大女主經商題材口碑收視雙贏；服化道還原唐風、劇本紮實。女主何惟芳從婚變到種花創業的成長線立得住，「前夫追妻火葬場」與「玩世不恭貪官」兩條CP線並進；下部「錦繡芳華」評分7.0。

第五名：楊紫、張晚意「長相思」— 豆瓣7.8分 

改編自桐華經典小說，「長相思」以細膩情感線與史詩氛圍贏得觀眾青睞。楊紫飾演流落大荒的皓翎王姬小夭，與瑲玹、涂山璟、相柳三人糾葛深刻。劇中不僅有王權與家國的重量，也有虐戀與宿命的張力，被讚為「值得反覆細品的古偶劇」。

第四名：白宇帆、寧理「繁城之下」— 豆瓣8.5分 

以明朝萬曆年間連環命案為主軸，「繁城之下」憑精密推理劇情與實景拍攝的電影質感脫穎而出。全劇氛圍詭譎，細節處處伏筆，展現人性陰暗與正義糾纏的深度。觀眾評價：「節奏越後越高能，劇情後勁極強」。

第三名：成毅、曾舜晞「蓮花樓」— 豆瓣8.5分 

這部雙男主武俠探案劇被譽為「近年最耐看古裝劇」。成毅飾演被陷害後重生的李蓮花，隱居江湖卻再度捲入疑案。劇情緊湊無灑狗血戀情，人物立體且富哲理，觀眾盛讚：「沒有一個鏡頭是多餘的，每次重刷都有新發現」。

第二名：張雅欽、郭迦南「古相思曲」— 豆瓣8.6分 

雖為小成本製作，「古相思曲」憑紮實劇本與強烈悲劇美學逆襲出圈。故事講述現代作家沈不言穿越古代，試圖改變妖后陸鵷的悲劇命運，卻陷入無法改寫的宿命循環。該劇情感濃烈、畫面唯美，被網友譽為「小而精的神作」。

第一名：楊旭文、楊志剛「唐朝詭事錄之西行」— 豆瓣8.6分 

延續前作的探案傳奇，「唐朝詭事錄之西行」以嚴密推理、濃厚詭譎氛圍與高完成度再創佳績，口碑甚至超越第一季。劇中武藝高強的盧凌風與狄公弟子蘇無名聯手破案，層層揭露盛唐繁華下的人心迷霧。隨著第二季熱播，第三季「唐朝詭事錄之長安」也即將回歸，引爆觀眾期待。

整體而言，這十部作品兼具劇情深度與藝術質感，展現古裝劇市場正從「流量爭霸」走向「內容為王」的新時代。

「近三年豆瓣評分人數超過20萬」的高分古裝劇TOP10榜單出爐。圖為「唐朝詭事錄...
「近三年豆瓣評分人數超過20萬」的高分古裝劇TOP10榜單出爐。圖為「唐朝詭事錄之西行」。(取材自豆瓣)

楊紫 趙麗穎 李現 國色芳華 丁禹兮 虞書欣

