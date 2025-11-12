我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI天才少女羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

收藏家邦妮麥隆9.51克拉「麥隆藍鑽」 2560萬美元拍出

中央社／日內瓦11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「麥隆藍鑽」以2560萬美元拍出。(歐新社)
「麥隆藍鑽」以2560萬美元拍出。(歐新社)

重9.51克拉、呈現艷彩藍色的「麥隆藍鑽」（Mellon Blue），原為美國藝術收藏家邦妮．麥隆（Bunny Mellon）所有，今天在拍賣會上以2560萬美元拍出。

中央社引述法新社報導，這顆鑽石由拍賣公司佳士得（Christie’s）在瑞士日內瓦舉辦的「瑰麗珠寶」拍賣專場中售出。

這顆寶石在貝爾格四季酒店（Hotel des Bergues）以2052.5萬瑞士法郎的價格成交，原先預估拍價約1600萬至2400萬瑞郎。

主持拍賣的卡達奇亞（Rahul Kadakia）說，成交價證明「收藏家對於卓越且傳奇性的寶石依然抱有極大熱情」。

這顆鑽石鑲嵌在蛇形戒指上，曾屬於瑞秋．藍柏特．麥隆（Rachel Lambert Mellon），她更廣為人知的稱呼是邦妮．麥隆，是美國著名園藝家、慈善家與藝術收藏家。

這顆明亮式切工的寶石經鑑定為內部無瑕。

這顆鑽石上一次公開亮相是在2014年，當時邦妮．麥隆以103歲高齡辭世後，於紐約拍賣會上以逾3200萬美元成交。

歐洲最大線上鑽石珠寶商77 Diamonds的董事總經理柯麥德（Tobias Kormind）發表聲明說，他原本預期這顆寶石今天會拍出更高金額，但地緣政治緊張，以及中國經濟疲弱讓許多平常的買家裹足不前，現場氣氛明顯偏向謹慎。

他還說：「這樣的觀望態度是否會蔓延到日內瓦其他拍賣場次，仍有待觀察。」

「麥隆藍鑽」以2560萬美元拍出。(路透)
「麥隆藍鑽」以2560萬美元拍出。(路透)

拍賣 瑞士 園藝

上一則

米蟲再見 日本稻農親授低成本存米祕訣：只需用寶特瓶

延伸閱讀

CHANCE de CHANEL 香奈兒全新高級珠寶

CHANCE de CHANEL 香奈兒全新高級珠寶
亞利桑納鴛鴦大盜夜闖浪漫餐廳 搶劫前先「露台激戰」

亞利桑納鴛鴦大盜夜闖浪漫餐廳 搶劫前先「露台激戰」
De Beers 獻給樹的詩篇

De Beers 獻給樹的詩篇
亞裔珠寶大盜連環行竊 萬耀榮終判刑

亞裔珠寶大盜連環行竊 萬耀榮終判刑

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣