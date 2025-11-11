我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲戴的鎖頭項鍊 讓猶他州這家小品牌訂單暴增

軟銀全數出清Nvidia持股 小散戶該跟著賣嗎？

五部人氣劇評 「唐朝詭事錄之長安點」奪冠、第二名連看8集停不下

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
五部人氣陸劇出爐。圖為「唐朝詭事錄之長安」。（取材自豆瓣）
五部人氣陸劇出爐。圖為「唐朝詭事錄之長安」。（取材自豆瓣）

近期熱播的五部電視劇掀起觀劇熱潮，從古裝權謀到職場勁戰，各具風格。「搜狐」刊登劇評博主「圓頭講電影」點評觀影心得，並根據觀眾口碑與網路討論熱度排行，「唐朝詭事錄之長安」奪下第一名，而「山河枕」則因劇情崩壞墊底。

第五名「山河枕」由宋茜丁禹兮與付辛博主演，原本因卡司吸睛而受矚目，但播出後劇情卻被批「情感線突兀、邏輯混亂」。觀眾指出男主出獄後行為不符常理、男女主感情線毫無鋪陳，甚至在喪事後出現不合時宜的曖昧鏡頭，讓人觀感不佳。博主直言：「還沒看的人千萬別踩雷。」

第四名「四喜」則由童瑤、蔣欣、黃明昊主演，以家庭倫理為主軸，融入喜劇與女性成長元素。該劇以細膩情感刻畫母女間的矛盾與包容，蔣欣與老戲骨的對戲備受好評。博主認為劇情兼具溫度與現實深度，沒有落入「雌競」俗套，是「冬日最適合配飯追的家庭劇」。

第三名「水龍吟」集結羅雲熙、肖順堯、敖子逸，以哲學、武俠與玄幻融合的劇本驚豔觀眾。劇情緊湊無冷場，特效與非遺美學兼具，演員群全員演技在線。博主讚嘆：「這部劇尊重觀眾智商，每集都有懸念與亮點，值得五星推薦！」

第二名「新聞女王2」由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅領銜，延續第一季的高節奏敘事，描繪新聞行業的權力角逐與人性灰度。劇評指出，第二季不僅放大媒體生態的殘酷現實，更展現時代轉型的震盪。佘詩曼再度詮釋Man姐角色，演技被讚「爐火純青」，黃宗澤的「笑面虎」表演更入骨到位，「一口氣看了8集，根本停不下來！」

第一名由「唐朝詭事錄之長安」奪下，主演楊旭文、楊志剛與郜思雯以懸疑詭案貫穿全劇，融合奇幻、歷史與人性主題。劇情以盛唐為背景，描繪朱門與暗巷間的光與影，特效華麗、敘事流暢。博主盛讚：「從頭到尾無尿點，希望能繼續拍下去！」

這五部劇各有千秋，也掀起了觀眾熱烈討論。

五部人氣陸劇出爐。圖為「新聞女王2」。（取材自豆瓣）
五部人氣陸劇出爐。圖為「新聞女王2」。（取材自豆瓣）

丁禹兮 宋茜

上一則

感恩節大餐1甜點「最易讓血壓飆升」 5方法降低負擔

下一則

安全度升級 Google為Pixel手機推出多項AI新功能

延伸閱讀

「許我耀眼」、「藏海傳」口碑領跑 2025十部能從頭看到尾神劇出爐

「許我耀眼」、「藏海傳」口碑領跑 2025十部能從頭看到尾神劇出爐
告別虐戀亂撒糖 丁禹兮宋茜「山河枕」開播4亮點熱度飆高

告別虐戀亂撒糖 丁禹兮宋茜「山河枕」開播4亮點熱度飆高
捲秦雯爭議…唐嫣新劇突遭撤檔 趙又廷、陳昊森受牽連

捲秦雯爭議…唐嫣新劇突遭撤檔 趙又廷、陳昊森受牽連
佘詩曼強勢回歸…「新聞女王2」大升級 九成取材真實事件

佘詩曼強勢回歸…「新聞女王2」大升級 九成取材真實事件

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡