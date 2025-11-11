巴菲特年度股東信：細數盲腸炎經歷、財富規畫和人生哲理

有「股神」美譽的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特發布感恩節致波克夏股東信，宣布他不再撰寫每年2月發表的年度股東信，也不再參加年度股東大會，象徵波克夏的「巴菲特時代」即將落幕。

我將不再撰寫波克夏年報，也不會在股東年會無休止地發言。用英國講法來說，我「將歸於沉寂」（going quiet）。

類似如此。

葛瑞格‧亞伯（Greg Abel）將在年底接任執行長。他是傑出的經理人、孜孜不倦的工作者，也是誠實的溝通者。祝福他任期長久。

我將繼續透過我的年度感恩節訊息，向各位及我的孩子談談波克夏。波克夏的個人股東是非常特別的族群，不尋常地願意與其他沒有那麼幸運的人，慷慨分享收益。我樂於有機會與各位保持聯繫。今年請容我先回憶往事，之後我將討論我波克夏持股的分配計畫。最後，我將分享一些事業和個人的觀察。

隨著感恩節到來，我對我能幸運活到95歲，感到感謝和驚訝。

我年輕時，這個結果看起來不是好押注。我早年差點辭世。

當時是1938年，奧馬哈（Omaha）的市民大多認為當地的醫院如果不是天主教、就是新教，這種分類在那時看來很理所當然。

我們的家庭醫生霍茲（Harley Hotz）是友善的天主教徒，會提著一個黑色的包包上門看診。霍茲醫生稱呼我是「船長」（Skipper），收取的看診費用不高。我1938年遭遇嚴重腹痛時，霍茲醫生來看診，在稍微檢視之後，跟我說我隔天早上就會好，然後回家吃晚餐、玩了一下橋牌。然而，霍茲醫生一直記得我有點奇特的症狀，在稍後的當天夜裡，他把我送到聖凱薩琳醫院（St. Catherine's）接受緊急闌尾切除手術。在接下來三周，我覺得自己好像住在修道院，開始享受我的新「講台」。我喜歡說話－是的，即便在那時都如此－修女們也很歡迎。

更棒的是，我的三年級老師麥德森小姐（Miss Madsen）要我的30位同班同學，每人寫一封信給我。我可能把男生寫的信都丟了，但一再重複閱讀女生寫的信；住院還是有點好處。

我康復期間的重點－其實在第一周多數時間的病況都不太妙－是我親愛的艾迪阿姨（Aunt Edie）送的一份禮物。她給我一套看起來很專業的指紋採集組，我馬上採集了照顧我的所有修女指紋（我可能是她們在聖凱薩琳醫院碰到的第一個新教小孩，她們不知道會發生什麼事）。

我當然的理論是－當然很瘋狂－總有一天會有一位修女變壞，美國聯邦調查局（FBI）可能發現自己忽略了採集指紋。在1930年代，FBI和局長胡佛（J. Edgar Hoover）廣受美國人尊敬，我幻想著胡佛先生本人會親自來到奧馬哈，檢視我這無價的收藏。我更進一步幻想，胡佛和我會迅速找到並逮捕那位變壞的修女，名揚全國看來是必然結果。

顯然，我的幻想從未實現。但諷刺的是，幾年後顯然我應該採集胡佛的指紋，因為他後來因濫用職權而跌落神壇。

不過，那是1930年代的奧馬哈，當時我和朋友渴望擁有的是雪橇、自行車、棒球手套和電動火車。讓我們來看看在我家附近長大且影響我一生甚鉅、但我有一段時間都不認識的一些其他孩子

先從我64年來的摯友查理‧蒙格（Charlie Munger）說起。在1930年代，查理的住處離我1958年以來擁有並居住的房子，只有一個街區。

早年，我差點和查理變成朋友。查理比我大六又三分之二歲，1940年夏季在我祖父的雜貨店工作，工作十小時賺2美元（節儉深植在巴菲特家族的血液裡）。我隔年在那家店從事類似的工作，但我一直到1959年才碰到查理，當時他35歲，我28歲。

查理在二次世界大戰服役後，從哈佛大學法學院畢業，然後搬到加州。然而，查理一直在說他在奧馬哈的早年生活讓他定型。查理60多年來也對我造成重大影響，他是最厲害的老師、保護我的「老大哥」。我們會有分歧，但從未爭吵。他從不會對我說「早就跟你說過了」。

我1958年買下唯一的一幢房子，當然是在奧馬哈，離我長大的地方（寬鬆定義而言）約2英里，離我的岳父母家不到兩個街區，離巴菲特雜貨店約六個街區，離我工作64年的辦公大樓，開車只要6-7分鐘。

接著我們談談另一位奧馬哈人：史坦‧利普西（Stan Lipsey）。史坦1968年將《奧馬哈太陽報》（Omaha Sun Newspapers，每周出刊）賣給波克夏，十年後，他在我的請求下搬到水牛城。當時，波克夏旗下《水牛城晚報》（Buffalo Evening News）正與水牛城唯一出版《周日報》（Sunday）的日報對手，陷入激烈競爭，我們處於劣勢。

史坦最後建立我們新的《周日報》產品，而且我們的報紙－之前都在燒現金－有好幾年為我們3,300萬美元的投資，每年賺得超過100%（稅前）的收益。在1980年代初，這筆錢對波克夏來說很重要。

史坦在離我家約五個街區外長大，一位鄰居是小華特．史考特（Walter Scott, Jr.）。各位還記得，華特在1999年把中美能源（MidAmerican Energy）帶進波克夏。他在2021年辭世前，都是波克夏的珍貴董事，也是非常親近的朋友。華特幾十年來一直是內布拉斯加州 的慈善領袖，在奧馬哈和整個州都留下印記。

華特就讀班森高中（Benson High School），我其實也本來也預計要讀那裡－直到我父親在1942年出乎所有人意料地擊敗一位已連任四屆的國會議員。人生充滿意外。

等等，還有其他人。

1959年，唐‧奇歐（Don Keough）和他的年輕家庭住在我家對面，離孟格家族之前住的地方約100碼。唐當時是一名咖啡銷售員，但注定成為可口可樂 （Coca-Cola）總裁、以及盡心盡力的波克夏董事。

我遇到唐時，他每年賺12,000美元，與妻子米琪（Mickie）撫養五個孩子，所有孩子都一定要上天主教學校（要付學費）。

我們兩家人很快成為朋友。唐來自愛荷華州西北部的一座農場，畢業於奧馬哈的克萊頓大學（Creighton）。他很早就和出身奧馬哈的女孩米琪結婚。唐在加入可口可樂後，成為全球的傳奇人物。

在唐1985年擔任可口可樂總裁時，該公司推出命運不佳的「新可樂」（New Coke）。唐發表了一場知名演講，公開道歉並恢復「舊」可樂。唐解釋，寄給「超級白癡」可口可樂的來信，都迅速送到他的辦公桌，讓他改變心意。他那場「撤回」的演說是經典，能在YouTube觀看。他樂於坦承可口可樂的產品事實上屬於大眾，而非該公司。之後可口可樂的銷售飆增。

各位能在CharlieRose.com的一場精采訪談裡看到唐（湯姆．墨菲[Tom Murphy]和凱．葛拉漢[Kay Graham]的訪談也有一些珍貴內容）。就像孟格一樣，唐持續保持中西部男孩的特質，充滿熱情、友善，骨子裡就是美國人。

最後，是在印度出生與長大的亞吉特‧詹恩（Ajit Jain）和我們即將上任的加拿大籍執行長葛瑞格‧亞伯，20世紀末都在奧馬哈生活好幾年。事實上，葛瑞格1990年代的住處就在離我不遠的法納姆街（Farnam），只是當時我們從未相遇。

奧馬哈的水是有什麼神奇的成分嗎？

在我的父親擔任國會議員時，我在華盛頓特區度過好幾年的青少年時期，1954年在曼哈頓找到一份我以為會一直做下去的工作。我在那裡受到班‧葛拉漢（Ben Graham）和傑瑞‧紐曼（Jerry Newman）的美好對待，也結交許多終身朋友。紐約有獨特的資產－現在依然如此。然而，在僅僅一年半之後，我1956年回到奧馬哈，未再漂泊其他地方。

隨後，我的三個孩子以及幾個孫子都在奧馬哈長大。我的子孫們一直就讀公立學校，跟我的父親（1921年那屆）、我的第一任妻子蘇西（Susie，1950那屆）以及查理、史坦．利普西、歐文，都是同一所高中畢業。壯大內布拉斯加傢俱商城（Nebraska Furniture Mart）的關鍵人物羅恩‧布魯姆金（Ron Blumkin），以及創辦National Indemnity並在1967年賣給波克夏、成為我們龐大產險業務基礎的傑克‧林沃特（Jack Ringwalt）（1923那屆），也都曾在這所高中就讀。

我們的國家有許多偉大的企業、一流的學校、傑出的醫療設施，每個地方無疑都有獨特優勢和才華橫溢的人才。但我覺得自己非常幸運，有幸結交終身朋友，遇到我的兩位妻子，在公立學校接受良好的起點教育，在非常年輕時認識許多有趣且友善的奧馬哈成年人，並在內布拉斯加州國民兵結識各式各樣的朋友。簡言之，內布拉斯加州一直都是我的家。

回顧過去，我覺得波克夏和我的表現較好，是因為我們位於奧馬哈的基地，而比我之前住過的其他地方都更好。這個位居美國中心的城市是一個非常適合生育、撫養家庭並建立事業的地方。我純屬運氣好，出生時抽到上上籤。

現在來談談我的高齡。我的基因沒有特別出色－在我之前，家族的最長壽紀錄（坦白說，家族紀錄總是愈追溯愈模糊）是92歲。但我一直擁有智慧、友善且盡責的奧馬哈醫生，從哈利‧霍茲開始，一直到今天，我的生命至少有三次都是被救下來的，每次都是離我家只有幾英里遠的醫生功勞（不過，我已經放棄採集護士的指紋。雖然95歲有很多古怪行為都能被容忍…但還是有極限的）。

活到高齡的人需要大量運氣，每天都要避開香蕉皮、天災、喝醉酒或分心的司機、雷擊等各種你想得到的意外。

但幸運女神反覆無常，而且很不公平－這是最貼切的形容。在許多情況下，我們的領袖和富人獲得遠超過應得的運氣－這些受益者往往不願承認。世襲繼承人一出生時就獲得了終身的財務獨立，同時其他人出生時，卻在早年就面對困境，或者更糟的，剝奪了我們理應獲得身心健康的殘疾。我在許多人口稠密地區可能會過悽慘的生活，我姐妹們的生活可能會更糟。

我於1930年出生，身體健康，智力正常，是白人男性，而且在美國。哇！謝謝妳，幸運女神。我的姐妹們擁有跟我一樣的智力，個性也比我更好，面臨的前景卻截然不同。幸運女神在我生命的許多時光裡持續造訪，但比起和90多歲的老人共度，她有更重要的事情要做，運氣是有限度的。

相反地，隨著我的年齡日增，時光之父（Father Time）可能發現我愈來愈有趣。他是無敵的，對他來說，每個人最終都將在他的記分卡上註記為「勝利」。當你身體平衡、視力、聽力和記憶力都持續下降時，就會知道時光之父已在附近。

我晚了一點才變老－開始變老的時間有顯著差異－但一旦開始，就不容否認。

讓我意外的是，我整體感覺精神不錯。雖然我行動緩慢、閱讀愈來愈困難，但我每周五天都在辦公室和優秀的人一起共事。我偶爾會有一個有用的點子，或收到一份我們原本可能不會收到的要約。以波克夏的規模和市場水準來看，好點子很少－但不是零。

然而，我超乎預期的長壽，對我的家人和我慈善目標的實現，帶來不可避免且影響重大的後果。

我們來探討一下。

接下來的計畫

我的孩子們都已經超過正常的退休年齡，分別是72歲、70歲和67歲。要押注目前許多方面都處於巔峰的他們三人，會享有像我一樣延後衰老的非凡運氣，將是個錯誤。為了提高他們能在被我指定的替代受託人接替之前，處分我所有資產的機率，我需要加快在生前贈予給他們三個基金會的步伐。我孩子們的經驗和智慧現在正處於黃金時期，還沒進入老年。這段「蜜月期」不會永遠持續。

幸運的是，修正方向很容易執行。然而，還要考慮一個額外因素：

我希望在波克夏股東們對葛瑞格建立起的安心感，達到我和查理長期享有的程度之前，保留龐大數量的A股。要達到那種信心水準應該不花太久時間。我的三個孩子和波克夏的董事們都已100%支持葛瑞格。

我所有三個孩子現在都擁有分配大筆財富所需的成熟、智慧、精力和直覺，也擁有在我逝去之後，依然在世的優勢，必要時能對聯邦稅務政策或其他影響慈善的發展，採取預期性或反應的政策。他們很可能需要適應周遭大幅改變的世界。在墳墓裡統治的歷史紀錄都不佳，我從不想這麼做。

幸運的是，我所有三個孩子都從母親繼承了主要基因。隨著數十年過去，我也已成為他們思維和行為的更佳榜樣。然而，我永遠無法與他們的母親相提並論。

為防任何意外早逝或殘疾，我的孩子們有三個替代受託人，這些替代人選沒有排名，也沒有與特定的孩子綁定。這三人都很傑出，深諳世事，沒有相衝突的動機。

我向我的孩子們保證，他們不需要創造奇蹟，也不用害怕失敗或失望。這些都不可避免，我也犯過錯。他們只需要讓整體表現略優於政府活動和／或私人慈善事業能達成的一般成果，並且認知到這些其他財富重分配的方法，也有缺陷。

我早年曾設想各種宏大的慈善計畫。雖然我很固執，但這些計畫最後都證明不可行。我多年來也已看到政治黨派、世襲繼承者、以及無能或古怪慈善家的各種設計不佳財富轉移。

我的孩子們只要做到應有的水準，就能確定他們的母親和我都會感到高興。他們的直覺敏銳，也各自經歷多年實務，從初期非常小的金額，不定期地增加到每年超過5億美元。

他們三人都喜歡長時間工作，以自己的方式幫助他人。

我加快在生前贈予給我孩子們基金會，並未反映我對波克夏前景看法的任何改變。葛瑞格‧亞伯的表現，已經超越我當初認為他應成為波克夏下任執行長時的高度期望。他對我們許多業務和人事的理解，遠超過我現在的了解，而且他對於許多執行長甚至不會考慮的事情，學習得非常快。我找不到其他管理你我儲蓄的能耐，不管是執行長、管理顧問、學者還是政府成員－各位隨便點名，會超越葛瑞格的人。

例如，葛瑞格對我們產險業務成長潛力和危險的了解，遠超過許多資深的產險高階主管。我希望他能保持良好健康數十年。如果運氣好，波克夏在接下來100年只需要五或六位執行長，尤其應該避開那些以65歲退休為目標、追求自身財富，或想建立事業王朝的人。

但還是有一個令人不快的現實：一位傑出且忠誠的母公司或子公司的執行長，偶爾會屈服於失智症、阿茲海默症或其他衰弱且長期的疾病。查理和我曾好幾次遇到這個問題，但未能採取行動。這種失誤可能是重大錯誤。董事會必須對執行長層級者的這種可能性保持警戒，執行長則須對子公司層級者的這種可能性保持警戒。這知易行難，也能舉出過去一些主要公司的例子。我能建議的，只有董事們應該保持警戒並發聲。

在我的一生中，改革者會要求揭露老闆與一般職員的薪酬比較，尋求讓執行長們難堪。股東會說明書立刻暴增到100多頁，遠多於早期的20頁以下。

但這種善意並未奏效，反而適得其反。根據我的觀察，在多數情況下－A公司執行長會看看B公司的競爭對手，巧妙地向董事會傳達他的價值應該更高。他當然也會提高董事們的薪酬，謹慎挑選薪酬委員會人選。這些新規定反而造成嫉妒，而非適度。

這種加碼行為一發不可收拾。會讓非常有錢的執行長們感到困擾的，是其他執行長變得更有錢－畢竟他們也是人。嫉妒和貪婪攜手同行，而且，以前曾出現建議大砍執行長薪酬或董事會薪酬的顧問嗎？

整體而言，在幾顆相互獨立、且規模龐大的瑰寶帶領下，波克夏的事業前景略優於平均水準。然而，在未來10-20年後，將會有許多公司的表現優於波克夏；我們遭受規模的影響。

波克夏遭受毀滅性災難的機率，低於我知道的任何企業。而且，波克夏管理階層和董事會心念股東的程度，高於所熟悉的幾乎所有企業（我見過很多公司）。最後，波克夏的管理方式，都將是讓公司存在成為美國資產、並且避開會使自身淪為懇求者的活動。隨時間過去，我們肩負重責的經理人應該變得相當富有，但不會想建立王朝或累積自身財富。

我們的股價將反覆波動，偶爾會下跌50%左右，就像在目前管理階層治下60年來，也曾發生過三次。不要感到絕望，美國將會復甦，波克夏股價也會。

幾點最後的想法

我有一個或許是自私的觀察。我很高興地說，我對我後半生的感覺比前半生要好。我的建議：不要對過去的錯誤感到自責－至少從中學到一點教訓，然後繼續前進。改進永遠不嫌晚。選擇正確的英雄並加以模仿。各位能從湯姆．墨菲開始，他是最棒的。

要記住以諾貝爾獎（Nobel Prize）為人所知的諾貝爾（Alfred Nobel）的例子，據傳他的兄弟辭世時，報紙因為搞混了，反而錯誤地刊登出他的訃聞，諾貝爾對自己讀到的訃聞內容感到震驚，了解到應該改變行為。

別指望新聞室搞混：你訃聞的樣貌由你自己決定，而且要過著符合訃聞內容的生活。

偉大並非來自於累積大量的金錢、大量宣傳，或在政府手握大權。當你以上千種方式的任何一種幫助某人，就是在幫助世界。仁慈不花成本無價，但無價。無論你是否有宗教信仰，「己所不欲，勿施於人」的「黃金法則」行為準則都難以超越。

我是以曾無數次輕率並犯下許多錯誤的人的身分，寫下這段話，但我也非常幸運地從一些優秀的朋友學到如何精進（但離完美還很遠）。請記住，清潔工與董事長一樣是人。

祝福所有閱讀這封信的人感恩節快樂，沒錯，即使壞蛋也是；改變永遠不嫌晚。請記住感謝要美國為你提供最多機會。但它在分配獎勵時－不可避免地－會反覆無常，且有時腐敗。

非常仔細挑選各位的英雄，然後加以仿效。你永遠不會完美，但你能夠一直變得更好。