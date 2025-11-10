我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

黃金還能再漲25%？這家銀行估明年底有望最高漲至5300元

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通私人銀行看好黃金價格明年繼續攀高。( 路透)
摩根大通私人銀行看好黃金價格明年繼續攀高。( 路透)

摩根大通私人銀行宏觀與固定收益策略全球主管伍爾夫（Alex Wolf）預測，黃金價格在明年底以前有望漲至每英兩5,200美元至5,300美元，這個水準與目前的金價相比，還有逾25%的上漲空間。

摩根大通私人銀行的這項預測，是華爾街最為樂觀的預測之一。金價自10月29日觸及歷史新高以來，修正了大約6%。不過，許多銀行仍對金價的前景保持樂觀，高盛集團就認為明年第4季金價將繼攀高至每英兩4,900美元。

央行尋求保值以及資產多元化，在過去幾年，央行的買盤一直是支撐金價上攻的關鍵力量。金價在上個月觸及4,380美元歷史新高，隨後數周有所回落，但今年到目前，金價仍上漲超過50%。

伍爾夫表示，對許多央行而言，尤其是新興國家的央行，黃金在「外匯存底整體占比仍然相對較小」，「我們認為他們仍會繼續增持」，儘管可能因為價格上漲，買入力度放緩。

根據世界黃金協會的數據，在截至9月底的一年裡，各國央行的外匯準備中，新增了634噸黃金。雖然低於之前三年同期水準，但仍明顯高於2022年前的平均水準。世界黃金協會預估，2025年全年央行購金量將在750噸至900噸之間。

央行買盤很大程度上由中國大陸帶領，北京當局的目標是降低對以美國為中心的金融市場的依賴。波蘭、土耳其和哈薩克央行也在增加黃金儲備。

伍爾夫指出，許多新興國家有預算盈餘，因此擁有需要「再投資」的大量現金流。他說：「其中很大一部分仍將流向美元。因此我們並不認為黃金會取代美元。只是投入黃金的占比會提高。」

金價前景仍看俏的因素還包括投資人將增加黃金持有量，以及對法定貨幣的持續擔憂。伍爾夫表示，黃金在投資人的投資組合中的占比「仍然相對較小」。例如，有更多投資人把黃金配置提升到5%，就能會帶來進一步的需求，帶動更多上行空間。

金價 央行 摩根大通

上一則

每天一分鐘促進骨密度 65歲女星分享早晨必做運動

下一則

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

延伸閱讀

國際金價連兩天上漲 站回4100美元

國際金價連兩天上漲 站回4100美元
美政府關門結束在望 全球股漲 現貨金價重登4100美元

美政府關門結束在望 全球股漲 現貨金價重登4100美元
愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元
全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金

全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30