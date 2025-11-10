每天一分鐘促進骨密度 65歲女星分享早晨必做運動

我的頻道

女星分享自己的晨間運動習慣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Daniel Reche）
女星分享自己的晨間運動習慣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Daniel Reche）

許多名人都有自己的運動流程，很多人喜歡在一天的開始出門活動，從女演員班克絲（Elizabeth Banks）晨間遛狗到巴勒里尼（Kelsea Ballerini）在門廊享受咖啡，早晨的陽光和戶外新鮮空氣有益身心。Eating Well報導，女演員柏蒂內利（Valerie Bertinelli）最近在Instagram上以短片分享自己晨間運動的有趣項目，便是等待咖啡煮好的期間到戶外跳躍和伸展。

▲ 影片來源：Instagram＠wolfiesmom（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

柏蒂內利表示，Google說早上跳50下或一分鐘可以促進血液循環、增加骨密度與刺激淋巴系統，是讓身體從休息狀態轉換到活動狀態、提振能量並積極地開啟一天的快速方式。柏蒂內利的晨間跳躍看起來很好玩，而早上運動有助血液流通，有些研究也顯示規律運動有益血管整體健康，隨著年紀增加保持動脈健康可靠。

有些科學家認為跳躍和改善骨密度相關。一項2015年的小型研究發現，跳躍和阻力訓練可促進骨密度；同年另一項研究發現，連續16周每天跳躍40次的女性骨密度增加。註冊營養師鮑爾（Jessica Ball）說，跳躍或任何有氧與阻力訓練有助隨著年齡增加改善骨密度，而心率上升可促進血液循環，但需要肝臟排除體內毒素，如果肝功能正常就毋須擔心。

鮑爾說，在你開始每天早上跳躍前，先問自己是否有興趣這麼做，有興趣才更有可能長期堅持，持之以恆才能獲得持久的健康益處。若對於跳躍運動沒有興趣，柏蒂內利也分享許多健康食譜，像是富含維生素與礦物質的手風琴地瓜（hasselback sweet potatoes），或抗發炎的奇亞籽布丁，可確定的是她一直在健康之旅上分享有趣又啟發人心的內容，值得雀躍。

