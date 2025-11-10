我的頻道

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

跟道奇教頭打賭賽跑 金慧成：我真的收到100元獎金

世界新聞網／輯
▲ 影片來源：x平台＠@JomboyMedia（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

洛杉磯道奇南韓選手金慧成，9日登上南韓節目JTBC暢談在大聯盟的生活。他也聊到在世界大賽第六戰前與總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽跑的趣事。

這場道奇跑壘大賽發生在世界大賽第六戰前，羅伯茲為了活躍團隊士氣，與隊上快腿金慧成比賽跑壘，卻被拍到跌個狗吃屎。

▲ 影片來源：x平台＠@JomboyMedia（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

羅伯茲事後笑答：「那是我人生最後一次全力衝刺了。」他表示，這趟跑壘比賽的用意是活躍氣氛，自己沒有打算刻意做什麼，也不是故意在游擊防區臉部朝下慘摔，「只是腿上突然就沒力了。」

金慧成是道奇著名快腿王。（路透）
金慧成是道奇著名快腿王。（路透）

金慧成9日在節目笑說：「那天是練習日，教練突然提議要比跑。我想說沒關係就答應了，結果他跑到一半摔倒了。當時我們還打賭100 美元，後來他真的給我了。」

金慧成剛登上大聯盟時表現優異，但隨著賽季進行成績下滑明顯，球季尾聲淪為代跑，例行賽出賽71場，170打席，累積3轟、17打點、13盜壘成功，打擊率0.280，OPS值0.699；季後賽只出賽2場，沒有任何打席，不過仍在大聯盟第1年奪下世界大賽冠軍戒指。

道奇總教練羅伯茲跟金慧成比賽跑步，結果跌倒。 (美聯社)
道奇總教練羅伯茲跟金慧成比賽跑步，結果跌倒。 (美聯社)

世界大賽 道奇 南韓

