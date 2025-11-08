星巴克工讀生創業賣高跟鞋 29歲加州女月淨收100萬

一名女創業家原本在咖啡店打工，後來成為高跟鞋品牌老闆。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自https://unsplash.com/@brookecagle)

加州 一名29歲女子因大學期間在舞會上，被同學的細根高跟鞋踩傷，萌生了開發兼具實用、舒適度高跟鞋的想法。如今的她，也從星巴克 兼職咖啡 師，搖身一變成了為公司賺入100萬美元月淨收入的企業家。

舞會一個小靈感 星巴克兼職員變高跟鞋品牌老闆

「創業家」（Entrepreneur）報導，來自加州聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）的海莉．帕馮（Haley Pavone）大三時，除了在星巴克兼職，也開始自己的創業之路，創立高跟鞋品牌Pashion Footwear。該品牌專門出售可以透過替換鞋底，讓一雙鞋子同時具有高跟鞋、平底鞋特性的產品。

▲ 影片來源：Instagram＠pashionfootwear（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

帕馮分享產品靈感，她表示2016年一場春季舞會上，她發現穿著高跟鞋無法跳舞，因此赤腳進入舞池，沒想到卻被姐妹會一名成員的細高跟鞋踩傷腳。她表示「那次經驗讓我恍然大悟，為什麼我們不能擁有一款既保留高跟鞋的標誌性風格，又兼具運動鞋的舒適性和實用性的鞋子呢？於是，Pashion可轉換高跟鞋的創意就此誕生。」

帕馮提到，她首先將想法提交至大學的創業比賽。並在三場比賽中，贏得了2萬6500美元的無股權補貼資助。並利用這筆錢組建一個初始開發團隊，成員包括前Nike、Ariat及Keen員工。有了最初的原型後，便以此為契機去尋求天使投資，最終籌集了450萬美元，將產品推向市場。

學習管理現金流 穩健發展為上策

她也分享，經營過程中，現金流的把控極為重要，表示公司曾在2022年遇上最大危機，因2021年業務成長了450%，為維持成長的勢頭，他們在新年下了有史以來最大的一筆庫存訂單，總額高達150萬美元。不幸的是，運送過程出問題，原本應4個月內到貨的庫存，最後花了11個月才到。這也導致公司連續七個月資金短缺，也沒有新的庫存可以銷售，無法賺取更多利潤。

帕馮對此表示：「我們都希望企業快速發展，但對於產品型公司而言，你必須在成長管理方面採取極為嚴謹的策略和方法。如果成長過快，你的成功反而可能導致破產。」公司也因此調整行銷策略，不再專注於季節性款式，而是專注於推廣現有核心產品系列，以吸引新客戶。

帕馮提到，公司成立前兩年半，一直處於「低調營運」狀態，專注於申請專利和建立供應鏈 。2019年正式上線後，發展迅速，但過不久疫情 爆發，讓公司遭遇重大挫折。直到2022年，才實現穩定的月度獲利，2023年才實現年度獲利，而今年年增長率預計將達到20%，她指出，在9月份公司實現了第一個100萬美元月淨收入。

她強調，品牌的生存取決於是否傾聽客戶的聲音，認為沒有客戶就沒有生意。她表示：「太多創辦人把客戶服務當成無關緊要的事，但它或許是你最該投資的領域。」

▲ 影片來源：Instagram＠haley_pavone（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

她從星巴克打工仔當上高跟鞋品牌老闆 創業月淨收3000萬

TVBS新聞網