好市多拚轉型 新門市沒倉儲純加油、專賣家電

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
一間好市多外觀。示意圖。(本報資料照片)

美式賣場好市多（Costco）近年來積極轉型，拓展許多新型態店面，包括無倉儲賣場的加油站、專賣家具或家電的門市等。執行長瓦克里斯（Ron Vachris）指出，好市多正積極開發成為商業中心，鎖定企業、餐飲業者及零售商等「大宗採購客戶」。

門市改造成商業中心

財經媒體The Street報導，好市多準備將舊址門市轉型成為商業中心，最大的特色就是銷售更少的家庭用品，包含衣物、書籍或珠寶等。商業中心轉而針對公司企業、餐飲業者及零售商等大宗採購客戶，將需求商品以更大量、更大包裝形式銷售。

去年阿拉斯加開設一間只販售家具和家電的好市多門市；加州也開了一間沒有賣場、純加油站的門市。截至2025年10月為止，美國約有25間好市多商業中心，分布於洛杉磯、邁阿密與達拉斯等大型都會區。

好市多積極轉型

好市多房地產開發總監拉斯莉（Christine Lasley）舉阿拉斯加門市為例，當地會員們可以看到實體商品後，在網路上訂購，再把商品運送至會員家中。拉斯莉表示，這樣的作法讓好市多能更好地滿足會員需求。

執行長瓦克里斯在第四季的財報會議上表示，好市多的商業中心潛力巨大，他認為這個模式可適用於任何一間門市。瓦克里斯說道：「不論是開拓新市場，還是將舊門市遷移至更大的地點，都能完美轉型成商業中心。」

瓦克里斯補充：「這些舊店面空間大小剛好，停車也不是問題，畢竟60%的商品都由卡車直接配送。我相信商業中心模式有很大的發展潛力和前景，不論是在美國、加拿大，或是國際市場。」

