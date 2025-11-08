星巴克烤起司三明治比自製的香？只要加「調味奶油」就像了

我的頻道

世界新聞網／輯
傳統的烤起司三明治，通常是將兩片塗有奶油的麵包夾上融化起司。然而，星巴克在奶油中混入蒜頭與帕瑪森起司，讓三明治的層次大幅提升；烤起司三明治示意圖。(取材自Unsplash @Pixzolo Photography )
傳統的烤起司三明治，通常是將兩片塗有奶油的麵包夾上融化起司。然而，星巴克在奶油中混入蒜頭與帕瑪森起司，讓三明治的層次大幅提升；烤起司三明治示意圖。(取材自Unsplash @Pixzolo Photography )

星巴克的眾多祕密中，有一項你可能早已察覺，那就是它的菜單中，其實有許多能夠在自家模仿自製的美食。從招牌飲品「感冒靈茶（Medicine Ball）」到香甜順口的「香草奶油拿鐵」，許多愛好星巴克的顧客都成功做出味道相近的餐點。其中一道在家也能製作的美味熱食，就是星巴克的「酥脆酸種烤起司三明治」，是許多顧客念念不忘的午茶經典。

據美食網站Chowhound報導，這款餐點之所以特別，並不僅僅是因為它採用兩種起司（原料標示為切達與莫札瑞拉，而官方菜單則寫為切達與高達），或是三明治使用的酸種麵包。令星巴克粉絲著迷的關鍵，在於那層「蒜香帕瑪森奶油抹醬」。傳統的烤起司三明治，通常是將兩片塗有奶油的麵包夾上融化起司，再以奶油或油煎至金黃。然而，星巴克在奶油中混入蒜頭與帕瑪森起司的濃郁風味，讓這道熱食的層次大幅提升。

報導指出，由於星巴克採用的是「調味奶油（compound butter）」來提升風味，因此民眾可用磨碎的帕瑪森起司與蒜粉，或是烤過的蒜瓣自製抹醬，也能讓家中烤製的起司三明治有「星巴克感」。調味奶油的製作甚至不必侷限於起司與蒜頭的搭配。也可以用「牛仔奶油（cowboy butter）」中常用的紅椒粉、卡宴辣椒與百里香，都能為三明治增添香辣與草本風味；若想在鹹香之中加入一點甜意，「蜂蜜肉桂奶油」也能帶來溫潤的甜香與層次。

至於哪一種烤起司三明治最好吃仍見仁見智。不過，星巴克的小巧變化無疑證明，只需多加一兩種配料，就能讓平凡的三明治升級成高級版本。除了「蒜香帕瑪森奶油」外，在每片麵包外層輕抹一層美乃滋，也能進一步增加香脆與濃郁口感（相較之下，奶油因煙點較低，直接接觸熱鍋時較易燒焦）。其他變化如酥脆培根與辣味蜂蜜，也能為這款三明治帶來煙燻與微辣的甜香。

