我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

美國人偏好夏天買房 但專家揭「最佳購屋月」出手可省萬元

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國房市近年低迷，自2022年房貸利率自歷史低點攀升後，銷售陷入停滯。(取材自Unsplash @Phil Hearing)
美國房市近年低迷，自2022年房貸利率自歷史低點攀升後，銷售陷入停滯。(取材自Unsplash @Phil Hearing)

在美國，夏季長久以來是購屋旺季。根據貸款機構LendingTree的研究，從2015年至2024年間，美國人在夏季購買的住宅數量比冬季多出1.4倍，約29.1%的交易發生於夏季，其餘依序為春季（25.4%）、秋季（25.2%）與冬季（20.2%）。夏天買房的確便利，天氣宜人，不必冒雪看屋，對有學齡子女的家庭而言，也能避免學期中搬家。然而，這份便利需付出更高代價，6至8月的成交價往往偏高。相對之下，若買家能等到冬季再出手，平均可節省數千美元，因此，選對時機購屋成為不少民眾節省開支的策略。

時間策略可帶來可觀節省

據網站MoneyWise報導，LendingTree的數據顯示，美國住宅每平方英尺的中位價在5月最高，達194.20美元；4月、6月與7月的價格也都超過190美元。相較之下，1月的中位價最低，僅178.60美元。以一棟2000 平方英尺的住宅為例，若在5月購買需花費約38.84萬美元，而1月購買則約35.72萬美元，差距達3.12萬美元。即使不是在1月出手，2月仍是次低價月，每平方英尺約183.70美元；3月起房價開始上升，4月達到 190.50美元，並在8月前維持高檔。

不過，冬季購屋仍有不便之處。對有孩子的家庭而言，學期中搬遷較為麻煩；此外，冬季上市房源減少，選擇有限。俄亥俄州商務廳提醒，若積雪掩蓋屋頂或其他結構區域，可能導致檢查人員無法發現問題，潛在缺陷會在事後造成高額維修成本。儘管如此，不少買家仍願為了節省數千美元而放棄夏季看屋的便利，選擇在寒冬中入市。

買賣雙方如何善用季節優勢

美國房市近年低迷，自2022年房貸利率自歷史低點攀升後，銷售陷入停滯。2024年現有房屋交易量更降至近30年新低。不過，隨著利率近期回落，市場正逐步回溫。根據統計，今年秋季交易開始加快，8月至9月現有房屋銷售增加1.5%，創下自2月以來最快增速，年增率達4.1%。9月全美住宅中位售價亦上升2.1%，達 41.52萬美元，為連續第27個月出現年增。

專家指出，若房貸利率持續下降，房價可能進一步上揚，購屋者更須把握時機，選擇冬季低價期以減少支出。對賣家而言，冬季買氣偏弱，若希望獲得最高利潤，可能不宜於寒季掛牌。房地產經紀人建議，春季的4月與5月是較佳上市時機，即使在氣候溫和的地區，許多潛在買家仍傾向避免於學期中搬家。儘管並非人人都能完美掌握時機，但若有選擇空間，買家應考慮冬季購屋，而賣家則宜在春季出手，以爭取最佳成交價。

利率 房價 俄亥俄州

上一則

親戚涉嫌詐欺被查獲 他大樂：之前借的一萬元不用還了？

下一則

瀉鹽可清除鍋具焦黑處 但千萬別洗這件廚具

延伸閱讀

美右派轉傳IS支持紐約市長當選人 專家指為假訊息

美右派轉傳IS支持紐約市長當選人 專家指為假訊息
大裁員接二連三 專家建議4步驟應對挑戰

大裁員接二連三 專家建議4步驟應對挑戰
「肝脆薯了蒜了」 中國年輕人瘋自製療癒美食 專家緊張

「肝脆薯了蒜了」 中國年輕人瘋自製療癒美食 專家緊張
中留學生「擠占」美國人入學機會？港媒：美研究打臉范斯

中留學生「擠占」美國人入學機會？港媒：美研究打臉范斯

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」