美國人偏好夏天買房 但專家揭「最佳購屋月」出手可省萬元

在美國，夏季長久以來是購屋旺季。根據貸款機構LendingTree的研究，從2015年至2024年間，美國人在夏季購買的住宅數量比冬季多出1.4倍，約29.1%的交易發生於夏季，其餘依序為春季（25.4%）、秋季（25.2%）與冬季（20.2%）。夏天買房的確便利，天氣宜人，不必冒雪看屋，對有學齡子女的家庭而言，也能避免學期中搬家。然而，這份便利需付出更高代價，6至8月的成交價往往偏高。相對之下，若買家能等到冬季再出手，平均可節省數千美元，因此，選對時機購屋成為不少民眾節省開支的策略。

時間策略可帶來可觀節省

據網站MoneyWise報導，LendingTree的數據顯示，美國住宅每平方英尺的中位價在5月最高，達194.20美元；4月、6月與7月的價格也都超過190美元。相較之下，1月的中位價最低，僅178.60美元。以一棟2000 平方英尺的住宅為例，若在5月購買需花費約38.84萬美元，而1月購買則約35.72萬美元，差距達3.12萬美元。即使不是在1月出手，2月仍是次低價月，每平方英尺約183.70美元；3月起房價 開始上升，4月達到 190.50美元，並在8月前維持高檔。

不過，冬季購屋仍有不便之處。對有孩子的家庭而言，學期中搬遷較為麻煩；此外，冬季上市房源減少，選擇有限。俄亥俄州 商務廳提醒，若積雪掩蓋屋頂或其他結構區域，可能導致檢查人員無法發現問題，潛在缺陷會在事後造成高額維修成本。儘管如此，不少買家仍願為了節省數千美元而放棄夏季看屋的便利，選擇在寒冬中入市。

買賣雙方如何善用季節優勢

美國房市近年低迷，自2022年房貸利率 自歷史低點攀升後，銷售陷入停滯。2024年現有房屋交易量更降至近30年新低。不過，隨著利率近期回落，市場正逐步回溫。根據統計，今年秋季交易開始加快，8月至9月現有房屋銷售增加1.5%，創下自2月以來最快增速，年增率達4.1%。9月全美住宅中位售價亦上升2.1%，達 41.52萬美元，為連續第27個月出現年增。

專家指出，若房貸利率持續下降，房價可能進一步上揚，購屋者更須把握時機，選擇冬季低價期以減少支出。對賣家而言，冬季買氣偏弱，若希望獲得最高利潤，可能不宜於寒季掛牌。房地產經紀人建議，春季的4月與5月是較佳上市時機，即使在氣候溫和的地區，許多潛在買家仍傾向避免於學期中搬家。儘管並非人人都能完美掌握時機，但若有選擇空間，買家應考慮冬季購屋，而賣家則宜在春季出手，以爭取最佳成交價。